Τουρνάς: “3.250 πυρκαγιές στην αντιπυρική περίοδο – Στο 99,7% άμεση αντιμετώπιση”

Στην ενίσχυση του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, στην επιχειρησιακή αντιμετώπιση των φετινών πυρκαγιών, αλλά και στις παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στους τομείς της πρόληψης και της κρατικής αρωγής αναφέρθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, χτες Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2026, κατά την τοποθέτησή του στην Ολομέλεια της Βουλής.

Κατά τη συζήτηση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο «Νέο πλαίσιο μέτρων στεγαστικής αρωγής και λοιπών ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές, βελτίωση πλαισίου κρατικής αρωγής και ιδιωτικής ασφάλισης επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών – Τροποποιήσεις ν. 4797/2021 και ν. 5116/2024», ο Υπουργός παρουσίασε στοιχεία για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, αναφέρθηκε στις ακραίες συνθήκες υπό τις οποίες κλήθηκαν να επιχειρήσουν οι δυνάμεις του Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και στον ρόλο του 112, στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων, στο πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ, στα έργα πρόληψης και στη συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακολουθεί η τοποθέτηση του Υπουργού:

«Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές.

Πρώτα απ’ όλα θα ήθελα να ξεκινήσω από τις πυρκαγιές, στις οποίες αναφερθήκατε όλες και όλοι, ιδιαίτερα τις φετινές που είχαμε να αντιμετωπίσουμε ως μηχανισμός.

Φέτος, λοιπόν, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ακραίες συνθήκες που τις αντιλαμβάνεστε και όλοι και όλες. Αναφερθήκατε σε αυτές, παρότι θεωρείτε ότι τις χρησιμοποιώ ως δικαιολογία. Εγώ εκείνο που έχω να πω είναι ότι πραγματικά, στο σύνολο της Ευρώπης, αντιμετωπίσαμε ακραίες συνθήκες.

Και είδαμε χώρες που παραδοσιακά και στατιστικά και ιστορικά δεν έχουν τέτοια φαινόμενα, όπως η Αγγλία, η Ουαλία, το Βέλγιο, η Γερμανία.

Είδαμε πραγματικά μεγάλες καταστροφές να γίνονται εκεί, αλλά θα ήθελα να εστιάσω και να σας αναφέρω, να σας πω, ότι στις χώρες της Μεσογείου είχαμε πραγματικά τεράστιες καταστροφές. Στην Ισπανία κάηκαν 3 εκατομμύρια στρέμματα, στη Γαλλία 1 εκατομμύριο στρέμματα, στην Ιταλία 900.000 στρέμματα, στην Πορτογαλία 650.000 στρέμματα και στη χώρα μας, αντίστοιχα, είχαμε 300.000 στρέμματα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικότερα στη χώρα μας θα ήθελα να αναφέρω ότι αντιμετωπίσαμε 3.250 φωτιές μέσα στην αντιπυρική περίοδο, από 1η Μαΐου μέχρι και σήμερα.

Ένας τεράστιος αριθμός, πραγματικά, τον οποίο ήρθε να αντιμετωπίσει ο μηχανισμός και λέω ότι είναι τεράστιος, πραγματικά, δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, σε μια χώρα που είναι hot spot της Μεσογείου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από αυτές τις πυρκαγιές έχω να πω ότι το 99,7% αντιμετωπίστηκαν άμεσα και αποτελεσματικά σε πρώτο χρόνο, χάρη στον μηχανισμό, στο σχέδιο και στο δόγμα το οποίο ακολουθείται.

Εκείνο όμως που είναι σημαντικό είναι ότι τα 2/3 των καμένων εκτάσεων κάηκαν μέσα σε ένα τετραήμερο, σε τέσσερις φωτιές. Οι 200.000 στρέμματα από τα 300.000 στρέμματα κάηκαν σε τέσσερις φωτιές. Και είχαμε τις δύο φωτιές που ξέσπασαν στις 29 και 30 Ιουλίου, στο Νότιο Ρέθυμνο, στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, στην Κρύα Βρύση και στο Κουρταλιώτικο Φαράγγι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δύο φωτιές πραγματικά με εξαιρετικά ακραίες συνθήκες, με ανέμους που ξεπερνούσαν τα 120 χιλιόμετρα, έριχναν κάτω τους ανθρώπους και βέβαια δεν μπόρεσαν να πετάξουν και τα εναέρια μέσα.

Πράγματι, παρότι απογειώθηκαν σε πρώτο χρόνο τέσσερα ελικόπτερα, πήγαν στην περιοχή και δεν μπόρεσαν καν να κατέβουν λόγω των ισχυρών ανέμων και των αναταράξεων. Οι χειριστές ανέφεραν ότι υπήρχε κίνδυνος και επέστρεψαν για προσγείωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμα και τα αεροσκάφη Canadair που απογειώθηκαν από την Ελευσίνα, 2 CL-415 και 6 αεροσκάφη Air Tractor με επιβραδυντικό υγρό, πήγαν στην περιοχή και δεν μπόρεσαν καν να επιχειρήσουν.

Το χαρακτηριστικό είναι ότι τα αεροσκάφη Air Tractor αναγκάστηκαν να απορρίψουν το επιβραδυντικό υγρό στη θάλασσα για να μπορέσουν να επιστρέψουν για προσγείωση στο Τατόι.

Το ίδιο συνέβη και εξακολούθησε και τις τρεις επόμενες ημέρες, που έμειναν μόνες τους, αβοήθητες από αεροπορικές επιχειρήσεις, οι επίγειες δυνάμεις για να ελέγξουν αυτές τις δύο φωτιές, οι οποίες μας έδωσαν τελικά 50.000 στρέμματα καμένης γης.

Το τραγικότερο όμως όλων ήταν πράγματι ότι χάσαμε δύο πολύτιμους ανθρώπους, δύο επιχειρησιακούς, δύο ανθρώπους του πεδίου, οι οποίοι χάθηκαν, κάηκαν, έχασαν τη ζωή τους, θυσιάστηκαν εν ώρα καθήκοντος και δυστυχώς την ίδια ημέρα χάσαμε άλλον έναν πυροσβέστη μας, έναν αξιωματικό, στη φωτιά που είχαμε αντίστοιχα στο Γύθειο. Ήταν πραγματικά ακραίες συνθήκες.

Χάθηκαν τρεις εξαιρετικοί πυροσβέστες, οι οποίοι στοίχισαν στον μηχανισμό, στοίχισαν στο Πυροσβεστικό Σώμα, πραγματικά μας συγκλόνισαν όλους.

Και τις ίδιες συνθήκες είχαμε να αντιμετωπίσουμε εκείνες τις ημέρες και στην υπόλοιπη χώρα και ιδιαίτερα στην Αττικοβοιωτία. Επικρατούσαν άνεμοι, σύμφωνα με τα μετεωρολογικά δεδομένα, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, με καταγραφές πάνω από 110 χιλιόμετρα και στην Πάρνηθα και στην Πεντέλη.

Στη Δυτική Αττική ή στη Βοιωτία είχαμε στις 31 του μήνα δύο φωτιές. Η πρώτη ήταν στην Ξηρονομή, στις 07:00 η ώρα, 07:30 το πρωί, στην Ξηρονομή Βοιωτίας και η δεύτερη ξέσπασε 20 χιλιόμετρα νοτιότερα, στον Κιθαιρώνα, σε έναν ορεινό όγκο πάνω από το χωριό Άγιος Βασίλειος. Και αυτή η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα, γιατί η ταχύτητα των ανέμων πραγματικά ήταν μεγάλη, ισχυροί θυελλώδεις άνεμοι.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν προλάβαιναν τη φωτιά. Η φωτιά έτρεχε με πραγματικά πολύ μεγάλη ταχύτητα. Στα εναέρια μέσα δόθηκε εντολή να απογειωθούν, ιδιαίτερα στη φωτιά του Κιθαιρώνα, εξετράπησαν αεροπλάνα τα οποία ήδη ήταν στον αέρα και πήγαιναν για την Ξηρονομή, όπως και άλλα τα οποία έκαναν περιπολία.

Δυστυχώς, όπως και εδώ, δεν μπορούσαν ούτε να κάνουν ρίψη ούτε να κάνουν υδροληψία. Άρα λοιπόν, είχαμε πάλι τις επίγειες δυνάμεις να προσπαθούν να φτάσουν στην απόκρημνη πλαγιά χωρίς τα εναέρια μέσα που θα ανέκοπταν, όπως κάνουν σε άλλες περιπτώσεις, και βοηθούν τις επίγειες δυνάμεις. Το ίδιο συνεχίστηκε μέχρι την επόμενη το μεσημέρι.

Μέχρι το Σάββατο στις 12:30 τα εναέρια μέσα δεν μπορούσαν να απογειωθούν, δεν μπορούσαν να πλησιάσουν την περιοχή, δεν μπορούσαν να κάνουν υδροληψία, δεν μπορούσαν να κάνουν βολή και δόθηκαν πραγματικά 51 απογειώσεις. 51 εναέρια μέσα, από την έναρξη της φωτιάς μέχρι την επόμενη το μεσημέρι, πήραν εντολή, πήγαν στην περιοχή και δεν μπόρεσαν να επιχειρήσουν.

Και αυτό καταδεικνύει, αντίθετα με αυτά τα οποία ακούστηκαν από αρκετούς και αρκετές, ότι η έλλειψη των εναερίων μέσων αποδεικνύει και την αξία τους.

Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, και θα ήθελα να το αναφέρω αυτό, πράγματι στις υπόλοιπες περιπτώσεις, περίπου στις 3.245 φωτιές όπου είχαμε και επίγειες και εναέριες δυνάμεις, η φωτιά ελέγχθηκε σε πρώτο χρόνο. Και σε αυτές τις 3.245 περίπου φωτιές κάηκαν 100.000 στρέμματα. Δηλαδή είχαμε 31 στρέμματα ανά φωτιά.

Είναι ένας δείκτης αρκετά σημαντικός που πρέπει να κρατήσουμε, για το ποια είναι η δυνατότητα που έχει ο μηχανισμός όταν όλες οι δυνάμεις μπορούν να εμπλακούν και να αντιμετωπίσουν ένα φαινόμενο σε πρώτο χρόνο.

Αυτά όσον αφορά την κριτική, όσον αφορά την κλιματική κρίση, η οποία πραγματικά δεν ανάβει τις φωτιές, οι φωτιές τις ανάβουν οι άνθρωποι.

Όμως η κλιματική κρίση, οι συνθήκες είναι τέτοιες που μπορούν να βοηθήσουν στην έναρξη μιας φωτιάς και να την επιταχύνουν με τέτοια δυναμική και με τέτοια ταχύτητα που να γίνει ανεξέλεγκτη, να δυσκολεύσει τον μηχανισμό. Και συνέβη, επαναλαμβάνω, σε εκείνο το τετραήμερο, από τις 28-29 Ιουλίου μέχρι τις αρχές Αυγούστου.

Θα ήθελα όμως σε αυτό το σημείο να επισημάνω τρία πράγματα για τα οποία έγινε αρκετή κουβέντα. Πρώτα απ’ όλα το 112. Ακούμε πολλή κριτική ότι το 112 είναι το άλλοθι, είναι η διέξοδος, είναι το «φεύγα να προλάβεις».

Ακούστηκαν πολλοί χαρακτηρισμοί όσον αφορά το 112, όμως θεωρώ και πιστεύω ότι πρέπει να το ξανασκεφτούμε, αυτή την κριτική, γιατί πολλές φορές δημιουργεί και αναστολές στους ανθρώπους και επιφυλάξεις όσον αφορά στο «ακολουθώ, δεν το ακολουθώ».

Όμως αυτό είναι επικίνδυνο. Θα σας πω ότι φέτος, στο «ακούω – δεν ακούω το 112», είχαμε τέσσερις περιπτώσεις που κάναμε επιχείρηση διάσωσης ανθρώπων από περίκλειστες ακτές, όπου δεν υπήρχε άλλος δρόμος διαφυγής. Γιατί δεν έφυγαν.

Να σας πω, για παράδειγμα, ότι στη φωτιά που είχαμε στον Άγιο Βασίλειο της Βοιωτίας. Ο Άγιος Βασίλειος είναι κτισμένος σε μία λεκάνη απορροής, όπου αριστερά και δεξιά είναι οι πλευρές του Κιθαιρώνα και έχει έναν δρόμο που πηγαίνει στον Άγιο Βασίλειο και είναι ο ίδιος ο δρόμος για τη διαφυγή. 09:04 ξέσπασε η φωτιά, 09:37 δώσαμε το μήνυμα προληπτικής απομάκρυνσης.

Απομάκρυνσης, παρακαλώ για τα πρακτικά, διότι στις 09:37 –γιατί αμφισβητήθηκε το αληθές του 09:37– «όχι», λέει, «δεν το δώσαμε 09:37, το δώσαμε το μεσημέρι». Αυτό είναι καταγεγραμμένο στο 112. Παρ’ όλα αυτά, οι λουόμενοι, επισκέπτες αλλά και οι μόνιμοι κάτοικοι, δεν έφυγαν.

Μπήκαν κάποιοι πραγματικά στα αυτοκίνητά τους και απομακρύνθηκαν, αισθανόμενοι τον φόβο, έχοντας και μεγάλους ανθρώπους ή μικρά παιδιά. Ήταν αρκετοί κάποιοι που έφυγαν.

Οι υπόλοιποι, τα λεωφορεία των λουόμενων, των επισκεπτών, αλλά και οι υπόλοιποι κάτοικοι, παρέμειναν στην περιοχή. Και το μεσημέρι είδαμε πραγματικά αυτό το θεριό να κατεβαίνει από τη μία πλευρά του Κιθαιρώνα προς τον Άγιο Βασίλειο της Βοιωτίας.

Είχαμε προετοιμάσει, επειδή είδαμε ότι δεν έφευγαν, είχαμε προετοιμάσει την κατάσταση, είχαμε μεταφέρει το “Μουζακίτης”, το πλοίο του Πυροσβεστικού Σώματος, το καινούριο, το νεοαποκτηθέν, καθώς επίσης και το Rafnar, το καινούριο, το νεοαποκτηθέν, και οργανώσαμε μία επιχείρηση σε συνεργασία με τον Περιφερειάρχη της Στερεάς Ελλάδος αλλά και τον Δήμαρχο Θηβαίων, που ήταν στην περιοχή.

Οργανώσαμε μία διαφυγή διά θαλάσσης από εκεί, από τον Άγιο Βασίλειο, στη Λιβαδόστρατα, από όπου τους περίμεναν λεωφορεία και τους πήγαν στον προορισμό τους.

Το ίδιο συνέβη και στη φωτιά που είχαμε στη Σαλαμίνα και στη φωτιά που είχαμε στη Λήμνο, στη φωτιά που ξεκίνησε από το χωριό Θάνος και κατέβηκε και στην παραλία Θάνου και βέβαια το ίδιο συνέβη και στη Σίβηρη της Κασσάνδρας, όπου απομακρύναμε έναν μεγάλο αριθμό λουόμενων από την παραλία.

Θα ήθελα λοιπόν να είμαστε, θα έλεγα, πιο προσεκτικοί όσον αφορά την κριτική, ας πούμε, για το 112, γιατί αν το είχαμε και σε άλλες περιπτώσεις, ενδεχομένως δεν θα είχαμε αυτές τις τραγικές μνήμες τις οποίες έχουμε και δεν θα πρέπει να έχουμε.

Το δεύτερο στοιχείο που θα πρέπει να αναφέρω είναι όσον αφορά τις δυνάμεις καταστολής, ότι επεμβαίνουν για να σβήσουν μια φωτιά και η φωτιά είναι καταστροφή.

Η φωτιά ούτως ή άλλως θα φέρει την καταστροφή και οι δυνάμεις της καταστολής έρχονται για να σώσουν ό,τι σώζεται από εκείνη τη στιγμή που φτάνουν στο πεδίο. Δεν έχουν ένα μαγικό ραβδί να γυρίσουν τον χρόνο πίσω ούτε να τον μηδενίσουν.

Άρα λοιπόν εκείνο που κάνει ο μηχανισμός, το Πυροσβεστικό Σώμα, εκείνο που κάνουν είναι τι; Να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και στη συνέχεια σιγά-σιγά να την περιορίσουν και στα πλαϊνά, έτσι ώστε να σταματήσουν την εξέλιξή της και την επερχόμενη καταστροφή.

Και βέβαια κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Ο μηχανισμός κρίνεται εκ του αποτελέσματος σε αυτές τις συνθήκες που περιέγραψα, όλοι αποδέχεστε ότι υπάρχουν όσον αφορά την κλιματική κρίση, αλλά όμως το ξεχνάμε όταν ερχόμαστε να κρίνουμε εκ του αποτελέσματος.

Εγώ θα έλεγα ότι αυτός ο μηχανισμός θα πρέπει να κριθεί πράγματι εκ του αποτελέσματος, αλλά με το πόσα δέντρα έσωσε, με πόσες εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα σώθηκαν. Δεν εξαπλώθηκε η φωτιά στην Κασσάνδρα.340 χιλιάδες στρέμματα δάσους, μια πανέμορφη περιοχή, η οποία διασώθηκε χάρη στην επέμβαση και τον τρόπο που κινήθηκε ο μηχανισμός, τα εναέρια μέσα, οι επίγειες δυνάμεις, οι διασώστες και όλο αυτό το οποίο συνέβη εκεί πέρα και περιόρισε πραγματικά στο ελάχιστο δυνατόν τη ζημιά και την καταστροφή. Και θα πρέπει να κριθεί και από τις ζωές και το σύνολο των ανθρώπων που προστάτευσε, τα χωριά που σώθηκαν.

Άρα λοιπόν θα ήθελα πραγματικά, γιατί βλέπω μία κριτική εναντίον του μηχανισμού και μία κριτική εναντίον των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι έρχονται να σώσουν ό,τι σώζεται, και θα έλεγα ότι είναι ενδεχομένως η μοναδική περίπτωση που ακούω στον κόσμο, ενδεχομένως έχουμε παγκόσμια πρωτοτυπία να κατηγορούμε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί αυτοί είναι ο μηχανισμός.

Το τρίτο σημείο που θα ήθελα να θίξω είναι τον τεράστιο, ξανά, αριθμό των πυρκαγιών τον οποίον είχαμε, 3.250. Είναι τεράστιος, πραγματικά τεράστιος, και να σας πω ένα στοιχείο, ότι είναι κατά 25% μειωμένος σε βάθος εικοσαετίας, σε σύγκριση με τα είκοσι τελευταία χρόνια, όμως και πάλι είναι πάρα πολύ μεγάλος.

Και εμείς κάναμε μία προσπάθεια να μειώσουμε αυτόν τον αριθμό των πυρκαγιών και είχαμε μία σημαντική μείωση, όμως χάρη στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού το έχουμε κατορθώσει, γιατί την αναμορφώσαμε, δημιουργήσαμε ένα νέο σχήμα και καταφέραμε πραγματικά να εξιχνιάσουμε αρκετές περιπτώσεις.

Έχουν επιβληθεί 745 διοικητικά πρόστιμα κι έχουν γίνει 318 συλλήψεις με την αυτόφωρη διαδικασία. Απ’ αυτές να σας πω ότι το 88,5% είναι από αμέλεια και το 11,5% είναι από πρόθεση, δηλαδή 37 πυρκαγιές μπήκαν από ανθρώπους που ήθελαν να κάνουν ζημιά.

Όμως, επαναλαμβάνω, είτε από αμέλεια είτε από πρόθεση, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Η φωτιά είναι καταστροφική. Άρα λοιπόν καταδικάζουμε την όποια περίπτωση και θα ελέγξουμε την κάθε περίπτωση, θα κυνηγήσουμε τον εμπρηστή, είτε από αμέλεια είτε από δόλο.

Και θα ήθελα, πραγματικά, άκουσα από αρκετούς εδώ μέσα να αναφέρεστε και να λέτε ότι «σας κάψαμε», «μας κάψατε», λες και ο μηχανισμός είναι αυτός που προκαλεί τις φωτιές και την καταστροφή. Είναι άδικο, πιστεύω, για τον μηχανισμό. Για τον μηχανισμό που εμείς δημιουργήσαμε πραγματικά, γιατί δεν υπήρχε αυτός ο μηχανισμός. Γιατί άκουσα κριτική και γι’ αυτό, γιατί δεν έχουμε κάνει κάποια πράγματα.

Εκείνο όμως που έχω να πω είναι ότι, ναι, δημιουργήσαμε έναν μηχανισμό που δεν υπήρχε. Το Πυροσβεστικό Σώμα είχε 13 χιλιάδες άτομα, σήμερα έχει 16 χιλιάδες μονίμους και συν 600, τους οποίους προσλαμβάνουμε με μία διαδικασία αυτές τις ημέρες, είναι σε εξέλιξη ο διαγωνισμός, συν τους 2,5 χιλιάδες εποχικούς.

Άρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε τι είχαμε και τι έχουμε. Έχουμε έναν μηχανισμό, λοιπόν, που κάθε χρόνο τον ενισχύουμε με τουλάχιστον 1.000 άτομα προσωπικό και θα ήθελα να αναφερθώ σε αυτό το σημείο και στους εποχικούς πυροσβέστες, γιατί όλοι αναφερθήκατε στους εποχικούς.

Αλλά ποιος τους κοροϊδεύει τους εποχικούς πυροσβέστες; Διότι εμείς από την πρώτη στιγμή τους κοιτάξαμε στα μάτια και τους είπαμε την αλήθεια. Τι είπαμε δηλαδή; Ότι πρώτα απ’ όλα, κυρίες και κύριοι Βουλευτές, αναγνωρίζουμε στην πράξη την προσφορά των εποχικών πυροσβεστών.

Γιατί εποχικοί πυροσβέστες υπήρχαν με όλες τις κυβερνήσεις, από όταν οι πυρκαγιές ανήκαν στις Δασικές Υπηρεσίες. Από το 1998 υπήρχαν, υπήρχαν από τότε εποχικοί πυροσβέστες και εξακολουθούν να υπάρχουν, γιατί υπάρχουν και οι εποχικές ανάγκες.

Τι κάναμε εμείς λοιπόν με τους εποχικούς πυροσβέστες; Πρώτα απ’ όλα τους εντάξαμε στα επικίνδυνα και ανθυγιεινά. Δεν το είχε κάνει κανείς προηγούμενος, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ο κύριος Φάμελλος, ο οποίος ήταν αρμόδιος Υπουργός.

Επιπλέον, τους οδηγούς τους εντάξαμε στα βαρέα και εξασφαλίσαμε, γιατί ακούω πολλά για υπερωρίες, για χρωστούμενα ρεπό και τα λοιπά, εξασφαλίσαμε 6 εκατομμύρια κατ’ έτος τουλάχιστον, με τα οποία αμείβονται για κάθε ώρα υπερωριακής απασχόλησης, καθώς επίσης και για την εργασία τους κατά τις νυχτερινές και τις εξαιρέσιμες. Επίσης λαμβάνουν το επίδομα της αντιπυρικής περιόδου που εξασφαλίσαμε τα τέσσερα τελευταία χρόνια. Δεν υπήρχε αυτό.

Τους κοιτάξαμε στα μάτια και τους είπαμε πραγματικά ότι θα προσλάβουμε κόσμο και θα αξιοποιήσουμε τη δεξαμενή των εποχικών πυροσβεστών και αυτό κάναμε. Τι κάναμε; Μοριοδοτώντας τους, με κριτήρια, προχωρήσαμε σε προσλήψεις. Από τους 2,5 χιλιάδες που είχαμε το 2022, οι 1.307 έχουν ήδη προσληφθεί. Πού; Στους δασοκομάντος και στους πυροσβέστες επταετούς θητείας, τους οποίους προσλαμβάνουμε.

Κι έχουμε και 436 επιπλέον, οι οποίοι είναι υποψήφιοι σε αυτόν τον διαγωνισμό των 600, δηλαδή πάνω από το 90% του ποσοστού που προσλαμβάνουμε προέρχεται από τη δεξαμενή των εποχικών πυροσβεστών.

Επίσης αυτό που κάναμε πέρυσι ήταν να τους κοιτάξουμε στα μάτια και να ορίσουμε τα όρια ηλικίας όσον αφορά τους εποχικούς, τους μάχιμους στα 40 έτη και όσον αφορά τους οδηγούς στα 50 έτη. Αυτό κάναμε. Και πέραν τούτου, πριν από έναν χρόνο, αυξήσαμε τη διάρκεια της εργασίας τους από τους έξι στους οκτώ μήνες.

Με ειλικρίνεια, με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα, τους κοιτάξαμε στα μάτια και κάναμε αυτά τα πράγματα για τους εποχικούς, που δεν τα είχε κάνει κανείς.

Εδώ λοιπόν, προχωρώντας, θα ήθελα να πω ότι προχωρούμε στην επιπλέον ενίσχυση του μηχανισμού με το ΑΙΓΙΣ, που κι εδώ ακούστηκαν πολλά. Ναι, ακούστηκε ότι δεν έχουμε πάρει τίποτα από το Ταμείο Ανάκαμψης και τα λοιπά. 400 εκατομμύρια, συστήματα, αεροσκάφη, ελικόπτερα, ραντάρ, συστήματα πυρανίχνευσης για τους αρχαιολογικούς χώρους.

Είναι μία σειρά από πράγματα, τα οποία έχουν πληρωθεί πραγματικά από το Ταμείο Ανάκαμψης. Σε ένα πρόγραμμα που δεν είχε διατεθεί ποτέ, 2,1 δισ. ευρώ διατέθηκαν για την Πολιτική Προστασία, για τον μηχανισμό αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών.

Και δεν μείναμε εδώ, προχωρήσαμε και στην πρόληψη και στην πρόληψη έγιναν τεράστια βήματα. Επί δεκαετίες, όπως αναφέρθηκε, και θα ήθελα να ρωτήσω τι γινόταν επί δεκαετίες που εγκαταλείφθηκαν τα δάση και τα χωριά, όπως αναφέρατε, όλα αυτά που γίνονταν; Τίποτα. Και βρεθήκαμε ξαφνικά αντιμέτωποι με μία κατάσταση, σε μία κλιματική κρίση, που έπρεπε να γίνουν τα πάντα όλα.

Από τη μια στιγμή στην άλλη πραγματικά δεν μπορούν να γίνουν κι εδώ με ένα ραβδάκι, όμως ξεκίνησε ένα Πρόγραμμα AntiNero, που έχει κάνει εξαιρετική δουλειά. Έχουν ανοιχθεί δασικοί δρόμοι, αντιπυρικές ζώνες, έχουν καθαριστεί περιαστικά δάση, άλση, έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά που μας βοήθησε στο πεδίο.

Πολλές φωτιές πιάστηκαν σε πρώτο χρόνο ακριβώς γιατί λειτούργησε το Πρόγραμμα AntiNero. Η φωτιά δεν έγινε επικόρυφη αλλά έμεινε στον υπόροφο και την προλάβαμε χάρη σε αυτά τα προγράμματα, τα οποία λειτούργησαν.

Και δεν μείναμε στο AntiNero, προχωρήσαμε και στη συνεργασία με τους Δήμους. Από 18,5 εκατομμύρια που διατίθεντο μέχρι πριν από μερικά χρόνια, φτάσαμε στα 50 εκατομμύρια, σε έναν διάλογο, σε μία επικοινωνία, σε μια συνεννόηση με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Αντιλαμβάνομαι ότι δεν λύνουμε όλο το πρόβλημα, αλλά σταδιακά έχουμε σκοπό να ενισχύσουμε και να κάνουμε ακόμα περισσότερα πράγματα. Και δεν έχουν μόνο αυτό οι Δήμοι. Οι Δήμοι δεν έχουν μόνο τα απευθείας 50 εκατομμύρια, έχουν και το Πράσινο Ταμείο, από το οποίο μπορούν, με έτοιμες μελέτες, να πηγαίνουν να καταθέτουν και να κάνουν έργα πυρασφάλειας στην περιοχή ευθύνης τους.

Αυτά κάναμε και προσπαθήσαμε να βάλουμε και τον πολίτη, για τον οποίον μας κατηγορήσατε ότι μετακυλίουμε την ευθύνη σε αυτούς. Μα δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το αυτονόητο. Τι ζητήσαμε από τον κάθε πολίτη; Να καθαρίσει τον χώρο του, το οικόπεδό του, για να προστατεύσει τη ζωή του και το σπίτι του και τον γείτονά του. Είναι το αυτονόητο.

Και να σας πω; Οι υπεύθυνοι και σοβαροί πολίτες έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν. Μας βοήθησαν πραγματικά. 776 χιλιάδες συμπολίτες μας καθάρισαν και δήλωσαν τον καθαρισμό που έκαναν και είναι ένας αριθμός ρεκόρ και πιστεύω ότι του χρόνου θα πάμε ακόμα καλύτερα, γιατί όλοι συνειδητοποιούν ότι πρέπει να συμβάλουν σε αυτή την προσπάθεια, η οποία είναι συλλογική.

Και βέβαια να σας πω ότι έχουμε και πάνω από 13 χιλιάδες καταγγελίες ακαθάριστων οικοπέδων από συμπολίτες μας, που ανησυχούν για το τι μπορεί να γίνει. Άρα λοιπόν εμείς επενδύσαμε και σε αυτόν τον πυλώνα της πρόληψης.

Και βέβαια και για τον τρίτο πυλώνα που αφορά στην αρωγή, φέραμε αυτό το νομοσχέδιο εδώ, το οποίο συζητήθηκε εκτενώς, απαντήθηκε από τον κύριο Υφυπουργό και θα ήθελα να πω ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, δίνει λύσεις, είναι δίπλα στον πολίτη, επιταχύνει τις διαδικασίες, γίνεται πιο αποτελεσματικός ο μηχανισμός με αυτόν τον νόμο, πιο αποτελεσματικός, πιο ταχύς και πιο διαφανής.

Άρα λοιπόν πιστεύω, και δεν θα μακρηγορήσω πάνω σε αυτό, ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε, μπορείτε να συμφωνήσετε να υπερψηφίσετε αυτόν τον νόμο, ο οποίος είναι για τον πολίτη, στην υπηρεσία του πολίτη.

Και θα ήθελα, κλείνοντας, πραγματικά να ευχαριστήσω τον κύριο Υφυπουργό, να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα, αλλά και τους συνεργάτες και τη νομική του ομάδα γι’ αυτόν τον νόμο, που δούλεψαν επί μήνες πραγματικά, ακριβώς για να συμβάλουν σε αυτή την προσπάθεια της αρωγής, δίπλα στον πολίτη, δίπλα στον συμπολίτη μας.