ΑΕΚ – Μύκονος 90-65: Ένα εκρηκτικό πεντάλεπτο αρκούσε για την Ένωση – Δεν αγωνίστηκε ο Νάναλι

Ένα εκρηκτικό πεντάλεπτο της ΑΕΚ στην τρίτη περίοδο καθόρισε τη σημερινή αναμέτρηση στη “Sunel Arena”, για τη 14η αγωνιστική της Greek Basketball League, ανάμεσα στην Ένωση και τη Μύκονο. Ήταν το διάστημα από το 23’ ως το 28’, στο οποίο οι «κιτρινόμαυροι» με σερί 18-0 πήγαν από το -5 στο +13 και έφτασαν, εν τέλει, στην επιβλητική νίκη απέναντι στους νησιώτες με 90-65. Αποτέλεσμα που τους έδωσε την ένατη -και τέταρτη συνεχή- επιτυχία τους στο πρωτάθλημα (9-4).

Κορυφαίοι για την ΑΕΚ στο παιχνίδι, το οποίο διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, λόγω τιμωρίας για καπνογόνο που είχε ανάψει στη μάχη με τον Παναθηναϊκό (10η αγωνιστική), ήταν οι Ραϊκουάν Γκρέι (21 πόντοι, 6 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Φρανκ Μπάρτλεϊ (15 πόντοι, 7 ασίστ για 5 λάθη, 3 κλεψίματα).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δεν αγωνίστηκε για την Ένωση, αν και δηλώθηκε στην εξάδα των ξένων για το ματς, ο εσχάτως αποκτηθείς, Τζέιμς Νάναλι.

Την έβδομη ήττα της υπέστη η Μύκονος (6-7) -που προέρχονταν από διαδοχικές νίκες απέναντι σε Κολοσσό, ΠΑΟΚ- η οποία είχε πρώτο σκόρερ τον Τζάστιν Μπριγκς (14 πόντοι, 6 ριμπάουντ).

Τα δεκάλεπτα: 26-16, 44-43, 67-54, 90-65

Έχοντας τον έλεγχο με το… καλησπέρα, τον Γκρέι να εκτελεί ποικιλοτρόπως, εκμεταλλευόμενη, παράλληλα, τα λάθη της αντιπάλου της, η ΑΕΚ προηγήθηκε στο 6’ με +8 (15-7). Διαφορά την οποία, με τον Κουζμίνκας να μπαίνει στην επιθετική εξίσωση, έστειλε στο 9’ στο +10 (24-14) και στο 12’ στο +15 (33-18).

Βρίσκοντας καλύτερα αμυντικά αντανακλαστικά, περιορίζοντας τα λάθη (έκανε 6 στο πρώτο δεκάλεπτο, 2 στο δεύτερο), έχοντας βασικό μοχλό τον Μπριγκς και επιθετικά στηρίγματα τους Ρέι, Κάναντι, Μπιλλή, Σκουλίδα, η Μύκονος «έγραψε» επιμέρους 11-31 και πήρε τα ηνία στο σκορ στο 22’ με +5 (44-49).

Η Ένωση «απάντησε» με σερί 18-0, με τους Γκρέι, Μπάρτλεϊ να βάζουν, κυρίως, την μπάλα στο καλάθι (είτε από μακρινή, είτε από κοντινή απόσταση) και πήρε εκ νέου τα ηνία στο σκορ στο 28’ με +13 (62-49). Απόσταση την οποία στο 34’ «ανέβασε» στο +22 (76-54) και τελείωσε με τη νίκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαιτητές: Συμεωνίδης, Θεονάς, Αγγελής

Οι συνθέσεις:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 21 (1), Σκορδίλης 6, Φλιώνης 10 (2), Μπάρτλεϊ 15 (3), Άρμς 12 (1), Λεκαβίτσιους 7 (2), Αρσενόπουλος, Κουζμίνσκας 12 (3), Χαραλαμπόπουλος 7 (1), Μπηλιώνης.

ΜΥΚΟΝΟΣ (Βαγγέλης Ζιάγκος): Άπλμπι 1, Μουρ 2, Ρέι 5 (1), Σκουλίδας 11 (3), Μπριγκς 14, Καββαδάς 4, Γερομιχαλός 5 (1), Μπιλλής 3 (1), Σιδηροηλίας, Μάντζαρης 2, Κάναντι 11 (2), Γκαμπλ 7 (1).