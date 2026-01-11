Καρδίτσα – Ολυμπιακός 80-120: Ένα ημίχρονο αρκούσε στο ντεμπούτο του Τζόουνς – Καταιγιστικός Πίτερς με 35 πόντους

Για ένα δεκάλεπτο χρειάστηκε ο Ολυμπιακός να ανεβάσει… στροφές και να φτάσει σε μία άνετη νίκη με 80-120 απέναντι στην Καρδίτσα, στη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι «ερυθρόλευκοι» ήταν… καταιγιστικοί στο δεύτερο μέρος, επιβλήθηκαν 120-80 της Καρδίτσας στο «Γιάννης Μπουρούσης» και πανηγύρισαν το «13 στα 13», υποχρεώνοντας παράλληλα τους Θεσσαλούς στην τρίτη διαδοχική ήττα τους στο πρωτάθλημα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άλεκ Πίτερς ήταν ο πρώτος σκόρερ των Πειραιωτών με 35 πόντους, ενώ ο Ταϊρίκ Τζόουνς ήταν θετικός στο ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα, καθώς τελείωσε το ματς με 14 πόντους, 4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 3 κερδισμένα φάουλ στα 20 λεπτά που βρέθηκε στο παρκέ.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε… ιδανικά το ματς, καθώς προηγήθηκε 9-0, 7:59 πριν το τέλος της πρώτης περιόδου, ενώ ο Ντόρσεϊ με τρίποντο έδωσε διψήφιο προβάδισμα στους φιλοξενούμενους (12-2), 7:03 πριν τη λήξη του δεκαλέπτου. Οι Θεσσαλοί δεν παρέδωσαν τα όπλα και μείωσαν με τρίποντο του Καμπερίδη σε 29-26, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος, αλλά ο Ολυμπιακός αντέδρασε και με γκολ-φάουλ του Ουόρντ και το πρώτο καλάθι (κάρφωμα) του Ταϊρίκ Τζόουνς με την ερυθρόλευκη φανέλα βρέθηκε στο +8 (34-26), 8:13 πριν το τέλος του ημιχρόνου. Όμως, η Καρδίτσα συνέχισε να παλεύει και με τρίποντο του Μπράντον Τζέφερσον μείωσε στον πόντο (43-42), 2:44 πριν τη λήξη του δευτέρου δεκαλέπτου, με τον Ολυμπιακό να πηγαίνει στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα στο +4 (50-46), χάρη σε λέι απ του Βεζένκοφ.



Ο Μπόθγουελ μείωσε για την Καρδίτσα σε 50-48 με την έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου, αλλά ο Ολυμπιακός με σερί 8-0 ανέκτησε διψήφιο προβάδισμα (58-48). Ο Κασελάκης μείωσε σε 58-50, αλλά ο Πίτερς με 2/2 τρίποντα έδωσε «αέρα» 14 πόντων (64-50) στους Πειραιώτες, οι οποίοι, με πιο πιεστική άμυνα και καλύτερες επιλογές στην επίθεση, ανέβασαν την υπέρ τους διαφορά στο +21 (73-52), 4:02 πριν το τέλος της τρίτης περιόδου, με αποτέλεσμα να μετατραπεί σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης…



Διαιτητές: Μαρινάκης, Μηλαπίδης, Σκαλτσής.

Τα δεκάλεπτα: 26-29, 46-50, 58-85, 80-120



Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:



ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Μπράντον Τζέφερσον 25 (6), Χόρχλερ 6, Λιάπης 2, Πουλιανίτης, Μπόθγουελ 5, Ζευγαράς, Δίπλαρος 8 (2), Κασελάκης 4, Καμπερίδης 16 (4), Ουάσινγκτον 6, Ντέιμιαν Τζέφερσον 4, Μάντσεν 4.



ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Γουόκαπ, Ουόρντ 6 (1), Λαρεντζάκης 9 (3), Βεζένκοφ 9, Παπανικολάου 3 (1), Νετζήπογλου 5, Ντόρσεϊ 22 (5), Πίτερς 35 (6), Χολ 13, Τζόουνς 14, Φουρνιέ 4.