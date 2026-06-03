Καλαμάτα: Υπό καθεστώς διαρκούς τρόμου ζούσε η 39χρονη Βασιλική πριν από τη δολοφονία της – Ο 41χρονος είχε βάλει GPS στο αυτοκίνητό της

Νέες, ανατριχιαστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τη γυναικοκτονία που συγκλονίζει την Καλαμάτα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ANT1, ο 41χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης είχε αναπτύξει έναν πλήρη μηχανισμό παρακολούθησης της 39χρονης συζύγου του, προκειμένου να ελέγχει κάθε της κίνηση.

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Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι αστυνομικοί εντόπισαν συσκευή εντοπισμού (GPS tracker) τοποθετημένη στο αυτοκίνητο του θύματος, καθώς και κρυφές συσκευές καταγραφής ήχου («κοριούς») εντός της οικίας τους.

Τα συγκεκριμένα ευρήματα έχουν κατασχεθεί από τις αρχές, οι οποίες προχωρούν πλέον στην απομαγνητοφώνηση του υλικού.

Παθολογική ζήλεια και πρόθεση διαζυγίου το κίνητρο

Όπως προκύπτει από αστυνομικές πηγές και μαρτυρίες, ο 41χρονος εκδηλώνε ακραία, παθολογική ζήλεια προς την 39χρονη, ενώ ενοχλούνταν έντονα από τη δραστηριότητά της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το θύμα είχε ήδη απομακρυνθεί από τον σύζυγό της και είχε εκφράσει την πρόθεσή της να καταθέσει αίτηση διαζυγίου, την ώρα που ο δράστης πίεζε για επανασύνδεση.

Οι αξιωματικοί που ηγούνται της προανάκρισης εκτιμούν ότι η μοιραία συμπλοκή το βράδυ του εγκλήματος πυροδοτήθηκε όταν ο δράστης αντιλήφθηκε κάποιο γραπτό μήνυμα (SMS) στο κινητό της 39χρονης.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, ο 41χρονος επιτέθηκε με μανία στη σύζυγό του, καταφέροντάς της περισσότερα από 45 πλήγματα με πλατύ μαχαίρι.

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Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Καλαμάτας υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας. Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

Ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση,

Ενδοοικογενειακή βία,

Παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ο 41χρονος ζήτησε και έλαβε προθεσμία, προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή την προσεχή Παρασκευή.

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Το χρονικό του φόβου και τα σχέδια διαφυγής που δεν ολοκληρώθηκαν

Πρόσωπα από το στενό περιβάλλον της μητέρας των δύο παιδιών περιγράφουν μια καθημερινότητα γεμάτη φόβο και απόλυτο έλεγχο.

Φίλη της 39χρονης αποκάλυψε πως είχαν βρει ασφαλές καταφύγιο για εκείνη και τα παιδιά της, όμως το θύμα δίσταζε να κάνει το επόμενο βήμα εξαιτίας του τρόμου που της προκαλούσε ο σύζυγός της.

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Παράλληλα, η αδελφή της Βασιλικής επιβεβαίωσε πως προετοίμαζαν κρυφά τη φυγή της, δηλώνοντας χαρακτηριστικά στον ANT1: «Είχαμε κάνει ένα σχέδιο μαζί για το πώς θα ξεφύγει αλλά δεν πρόλαβα».

Όπως πρόσθεσε η ίδια, η διαδικασία γινόταν με άκρα μυστικότητα, ωστόσο η 39χρονη είχε ξεκαθαρίσει τις προθέσεις της στον σύζυγό της το τελευταίο διάστημα, λέγοντάς του καθημερινά «άσε με να φύγω με τα παιδιά και δεν θέλω κάτι άλλο».