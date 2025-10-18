ΑΕΚ – Καρδίτσα 77-62: Ασταμάτητη η «Ένωση», έκανε το 3/3 στην Basket League

Η ΑΕΚ πάτησε γκάζι στις αρχές της 2ης περιόδου και με επιμέρους σκορ 19-3… απέναντι στην Καρδίτσα… εξαφανίστηκε, για να φτάσει σε μία άνετη επικράτηση, με 77-62, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Greek Basketball League.

Oι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα έκαναν το τρία στα τρία και παραμένουν στο «ρετιρέ» του βαθμολογικού πίνακα. Στον αντίποδα, η Καρδίτσα, γνώρισε την πρώτη ήττα της, σε δύο αγώνες μέχρι στιγμής στην GBL.

Τα 19 λάθη της ομάδας του Νίκου Παπανικολόπουλου ήταν απαγορευτικά για νίκη μέσα στη SUNEL Arena. Η ΑΕΚ εκτός από την εξαιρετική άμυνα όπως φαίνεται και από τους 62 μόνο πόντους που δέχτηκε, επέδειξε και πολυφωνία στην επίθεση. Πρώτος σκόρερ της Ένωσης αναδείχτηκε ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 19 πόντους (4/7 τρίποντα), 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Ραϊκουάν Γκρέι σημείωσε 12 πόντους και 10 ο Κρις Σίλβα.

Για την Καρδίτσα ξεχώρισαν οι Ντέιμιεν Τζέφερσον (16π.), Ντιμάζιο Ουίγκινς (11π., 8ρ.) και Νόα Χόρχλερ (11π., 5ρ.).

Τα δεκάλεπτα: 14-15, 37-22, 61-39, 77-62

ΑΕΚ (Ντράγκαν Σάκοτα): Γκρέι 12, Φλιώνης 6, Μπάρτλεϊ 19 (4), Αρμς 3, Σίλβα 10, Σκορδίλης 2, Κατσίβελης 7 (1), Λεκαβίτσιους 3, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι 6, Κουζμίνσκας 4 (1), Χαραλαμπόπουλος 5 (1)

ΚΑΡΔΙΤΣΑ (Νίκος Παπανικολόπουλος): Ουίγκινς 11, Τζέφερσον 7 (1), Έλις 5 (1), Κασσελάκης 4, Χόρχλερ 11 (1), Λιάπης, Ζευγαράς, Δίπλαρος, Καμπερίδης 3 (1), Μάντσεν 5, Χουγκάζ