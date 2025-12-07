ΑΕΚ – Ατρόμητος 4-1: Με «όργια» Γιόβιτς συνεχίζει ακάθεκτη

Η ΑΕΚ με δυο γκολ του Γιόβιτς επικράτησε 4-1 του Ατρομήτου εντός έδρας για την Super League το βράδυ της Κυριακής 7/12.

O Σέρβος άσος με πέναλτι στο 64ο λεπτό και με γκολ στο 70ο λεπτό έγραψε το 3-0, καθώς είχε προηγηθεί το 1-0 από τον Πινέδα στο 18ο λεπτό. Ο Ατρόμητος μείωσε σε 3-1 με τον Τσαντήλα στο 73΄για να έρθει ο Λιούμπισιτς να γράψει το 4-1.