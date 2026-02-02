Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία;
Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΥΓΕΙΑ

Υπουργείο Υγείας: Δύο νέα δωρεάν προγράμματα πρόληψης για την παχυσαρκία και τη νεφρική δυσλειτουργία

Συνέντευξη Τύπου από την αναπληρώτρια υπουργός Ειρήνη Αγαπηδάκη

Υπουργείο Υγείας: Δύο νέα δωρεάν προγράμματα πρόληψης για την παχυσαρκία και τη νεφρική δυσλειτουργία
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Δύο νέα προγράμματα πρόληψης που εντάσσονται στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ υλοποιεί το υπουργείο Υγείας.

Πρόκειται για το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας ενηλίκων και το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της νεφρικής δυσλειτουργίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τα δύο νέα πρόγραμμα που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Πρόγραμμα για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση του Καρδιαγγειακού Κινδύνου, η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη θα δώσει στις 12:00 συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Υγείας.

Το πρόγραμμα για την παχυσαρκία αφορά περίπου 30 χιλιάδες ανθρώπους που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Μέχρι σήμερα πάνω από 4.000 πολίτες έχουν ήδη λάβει δωρεάν ιατρική φροντίδα και 2.000 έχουν λάβει δωρεάν φαρμακευτική αγωγή.

Αναφορικά με το νέο Πρόγραμμα Πρόληψης για τη Νεφρική Δυσλειτουργία ξεκίνησε ήδη και αφορά 1,5 εκατ. πολίτες.

Και τα δύο προγράμματα παρέχονται δωρεάν στους δικαιούχους και εντάσσονται στην ευρύτερη στρατηγική του υπουργείου Υγείας για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας πρόληψης και την αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων με υψηλή επίπτωση στον πληθυσμό.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΥΓΕΙΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ