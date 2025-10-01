Ειρήνη Αγαπηδάκη: “Η Ελλάδα από παρατηρητής, διαμορφωτής πολιτικών υγείας σε διεθνές επίπεδο”

Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 4 εκατομμύρια πολίτες έχουν πραγματοποιήσει δωρεάν τις εξετάσεις τους, με το πρόγραμμα “ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ” και έχουν εντοπιστεί πάνω από 72.000 έγκαιρες διαγνώσεις.

«Με το “ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ” δείξαμε ότι η πρόληψη μπορεί να μπει πραγματικά στη ζωή μας και να σώσει ζωές», δήλωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, στο 24th Annual HealthWorld Conference που διοργάνωσε το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην πρόληψη των χρονίων νοσημάτων και της παιδικής παχυσαρκίας, τομείς για τους οποίους η Ελλάδα τιμήθηκε πρόσφατα διεθνώς από τον ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τις επιδόσεις της.

«Έχουμε ήδη μετρήσιμα αποτελέσματα, όπως η μείωση του δείκτη μάζας σώματος στα παιδιά. Η πρόοδος της χώρας μας στον τομέα της πρόληψης και της Δημόσιας Υγείας αναγνωρίζεται διεθνώς. Η Ελλάδα από παρατηρητής έχει γίνει σήμερα διαμορφωτής πολιτικών υγείας σε διεθνές επίπεδο. Αυτή είναι μια συλλογική επιτυχία που μας κάνει όλους περήφανους», σημείωσε η κ. Αγαπηδάκη.

Παράλληλα, παρουσίασε νέα δωρεάν προγράμματα που αφορούν την πρόληψη της νεφρικής δυσλειτουργίας και την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στους ενήλικες, διευρύνοντας την πρόσβαση σε σύγχρονες θεραπείες, συμπεριλαμβανομένων ατόμων με BMI 37 και άνω.

Αναφέρθηκε επίσης στον σημαντικό ρόλο που έχουν στη Δημόσια Υγεία οι Κινητές Ομάδες Υγείας, οι οποίες θα ξεκινήσουν πλήρως τη λειτουργία τους τις επόμενες μέρες. «Έχουμε πάει πλέον σε πάνω από 250 σημεία σε όλη τη χώρα. Στόχος μας είναι να μειώσουμε τις ανικανοποίητες ανάγκες υγείας κατά 50% έως το 2030, δίνοντας προτεραιότητα σε απομακρυσμένους και ευάλωτους πολίτες», σημείωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας.

Η κ. Αγαπηδάκη αναφέρθηκε επίσης στις δυνατότητες που προσφέρουν η τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά εργαλεία για την πρόληψη, παρουσιάζοντας εφαρμογές προ-αξιολόγησης μέσω κινητού, εξατομικευμένες οδηγίες και το σύστημα High-scribe, που διευκολύνει γιατρούς και πολίτες με αναλυτικές περιλήψεις επίσκεψης. «Δημιουργούμε ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα δεδομένων υγείας, το οποίο θα στηρίζει την επιστημονική έρευνα, τη χάραξη πολιτικής και την αποτελεσματική Δημόσια Υγεία», κατέληξε.