Θεμιστοκλέους για βραχιολάκι και χρόνο αναμονής: Που βρισκόμαστε ένα χρόνο μετά;
Τι ανέφερε σε ανάρτησή του
O υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους με ανάρτησή του στάθηκε στον χρόνο αναμονής και το βραχιολάκι στα νοσοκομεία.
«Πριν ένα χρόνο, η αναμονή έφτανε τις 9.5 ώρες για να εξυπηρετηθεί ένας πολίτης στα Επείγοντα. Αυξάνοντας το προσωπικό, εφαρμόζοντας το ψηφιακό μέτρο της ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης και ανακαινίζοντας τις υποδομές η αναμονή μειώθηκε στις 4.5 ώρες.
Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο τι συμβαίνει στα Επείγοντα των νοσοκομείων της χώρας και να παρεμβαίνουμε. Με σχέδιο, επιμονή και μεθοδικότητα το ΕΣΥ αλλάζει!» ανέφερε ο Θεμιστοκλέους.
