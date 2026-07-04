Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας;
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή 50χρονη στην Κατερίνη: Εντοπίστηκε αναίσθητη μέσα στο σπίτι της πεθεράς της

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Νεκρή 50χρονη στην Κατερίνη: Εντοπίστηκε αναίσθητη μέσα στο σπίτι της πεθεράς της
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Νεκρή εντοπίστηκε μια γυναίκα στην Κατερίνη το μεσημέρι της Παρασκευής, 4 Ιουλίου, μέσα στο σπίτι της πεθεράς της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η 50χρονη φαίνεται να πρόσεχε την πεθερά της στο σπίτι στην Κατερίνη. Αυτή είπε ότι το μεσημέρι ξαφνικά άκουσε ένα «μπαμ» σαν κάποιος να έπεσε και την βρήκε πεσμένη στο δάπεδο του σπιτιού.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από εκεί φαίνεται να προκύπτουν και τα αίματα που βρέθηκαν στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες το τραύμα της γυναίκας συνάδει με πτώση από το ύψος.

Η ασφάλεια που μετέβη στο σημείο ανέφερε ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ωστόσο οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κατερίνης ζήτησαν άμεσα τη συνδρομή ιατροδικαστή από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να υπάρξει επιβεβαίωση.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ