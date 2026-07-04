Νεκρή 50χρονη στην Κατερίνη: Εντοπίστηκε αναίσθητη μέσα στο σπίτι της πεθεράς της

Νεκρή εντοπίστηκε μια γυναίκα στην Κατερίνη το μεσημέρι της Παρασκευής, 4 Ιουλίου, μέσα στο σπίτι της πεθεράς της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η 50χρονη φαίνεται να πρόσεχε την πεθερά της στο σπίτι στην Κατερίνη. Αυτή είπε ότι το μεσημέρι ξαφνικά άκουσε ένα «μπαμ» σαν κάποιος να έπεσε και την βρήκε πεσμένη στο δάπεδο του σπιτιού.

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Από εκεί φαίνεται να προκύπτουν και τα αίματα που βρέθηκαν στο σημείο. Σύμφωνα με πληροφορίες το τραύμα της γυναίκας συνάδει με πτώση από το ύψος.

Η ασφάλεια που μετέβη στο σημείο ανέφερε ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας ωστόσο οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Κατερίνης ζήτησαν άμεσα τη συνδρομή ιατροδικαστή από τη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να υπάρξει επιβεβαίωση.