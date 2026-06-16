Λήγει αύριο η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 1.131 θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ

Αύριο, 17 Ιουνίου, λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη μεγάλη προκήρυξη 1.131 θέσεων γιατρών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και δεν αποκλείεται να δοθεί μια μικρή παράταση, ανέφερε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους.

«Η προκήρυξη αφορά όλες τις ιατρικές ειδικότητες και καλύπτει το σύνολο της χώρας, περιλαμβάνοντας θέσεις τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια, στα νησιά και στις απομακρυσμένες περιοχές», σημείωσε ο κ. Θεμιστοκλέους, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό «MEGANEWS».

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Ο Υφυπουργός Υγείας ανέφερε ότι μέχρι στιγμής καταγράφεται καλή συμμετοχή. Ειδικά στην Αττική μπορεί να καταγράφονται ακόμη και πέντε ή έξι υποψήφιοι για μία θέση, ενώ στις περιφερειακές και απομακρυσμένες περιοχές ο αριθμός των υποψηφίων είναι συνήθως μικρότερος, ανέφερε. Εξήγησε, επίσης, ότι σε περιοχές όπου οι θέσεις έμεναν κατ’ επανάληψη άγονες, προκηρύχθηκαν μαζικά περισσότερες θέσεις. Αντί, δηλαδή, να προκηρυχθούν μόνο μία ή δύο θέσεις, σε αρκετές περιπτώσεις προκηρύχθηκαν ταυτόχρονα τέσσερις ή πέντε, προκειμένου να αυξηθούν οι πιθανότητες προσέλκυσης γιατρών.

Αναφορικά με τα κίνητρα για τα νησιά, τις παραμεθόριες περιοχές και την κάλυψη των άγονων θέσεων, ο Υφυπουργός Υγείας σημείωσε ότι «τα τελευταία χρόνια αυξήθηκαν οι μισθοί των γιατρών και οι αμοιβές των εφημεριών, μειώθηκε η φορολογία, θεσπίστηκαν πρόσθετα κίνητρα για τις παραμεθόριες και απομακρυσμένες περιοχές, ενώ σε πολλές περιοχές εξασφαλίζεται η διαμονή των γιατρών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση πρώτου ή δεύτερου βαθμού». Ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι «από τις 300 ιδιαίτερα δύσκολες θέσεις που είχαν καταγραφεί στην περιφέρεια και στα νησιά έχει ήδη καλυφθεί περίπου το 2/3». Παρά τη σημαντική βελτίωση, αναγνώρισε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν περιοχές στις οποίες η προσέλκυση ιατρικού προσωπικού παραμένει δύσκολη.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις 3.000 προσλήψεις επικουρικού προσωπικού λέγοντας χαρακτηριστικά: «προβλέπονται 3.000 θέσεις επικουρικού προσωπικού για ολόκληρη τη χώρα. Σε ό,τι αφορά την Αττική, η σχετική πλατφόρμα έχει ήδη κλείσει και όσοι έχουν υποβάλει αίτηση θα προσληφθούν». Η συμμετοχή χαρακτηρίστηκε καλύτερη σε σύγκριση με προηγούμενες αντίστοιχες διαδικασίες. Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι «μέσα στις επόμενες ημέρες θα ανοίξει η πλατφόρμα για την πρόσληψη επικουρικού νοσηλευτικού προσωπικού στην περιφέρεια, καθώς και για την κάλυψη θέσεων άλλων επαγγελματικών ειδικοτήτων».