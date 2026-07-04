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Δένδιας: “Οι ελληνοαμερικανικοί δεσμοί είναι ισχυροί – Θεμελιωμένοι στους αγώνες των κρατών μας για την ελευθερία”

Με αφορμή τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ

Δένδιας: “Οι ελληνοαμερικανικοί δεσμοί είναι ισχυροί – Θεμελιωμένοι στους αγώνες των κρατών μας για την ελευθερία”
ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, σε ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο Χ, σχετικά με τα 250 χρόνια από την Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, σημειώνει:

   «Θερμές ευχές στην Κυβέρνηση και τον λαό των ΗΠΑ για τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας. Οι ελληνοαμερικανικοί δεσμοί είναι ισχυροί, θεμελιωμένοι στους αγώνες των κρατών μας για την Ελευθερία και τη διαχρονική προσήλωσή μας σε κοινές αξίες, με συνδετικό κρίκο την ακμάζουσα ελληνική ομογένεια».

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