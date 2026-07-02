Μάριος Θεμιστοκλέους: Η επίθεση στη Θεσσαλονίκη ήταν δολοφονία – Χωρίς αστερίσκους και χωρίς υποσημειώσεις

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια της Αφροδίτης Νέστορα, εξεφρασε ο υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους κάνοντας λόγο για ένα τραγικό συμβάν και υπογραμμίζοντας ότι «πρόκειται για δολοφονία, χωρίς αστερίσκους και χωρίς υποσημειώσεις».

Αναφορικά με την κατάσταση των τραυματιών ο κ. Θεμιστοκλέους, μιλωντας στον τηλεοπτικό σταθμό «ANT1», ανέφερε: «Νοσηλεύονται ακόμη τέσσερα άτομα στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για την Αφροδίτη Νέστορα, τον πατέρα της και δύο ενοίκους που βρίσκονταν στην ίδια πολυκατοικία», και συμπλήρωσε: «Οι τρεις αναμένεται να λάβουν εξιτήριο σήμερα», ενώ για την Αφροδίτη Νέστορα ανέφερε: «Ενδέχεται να χρειαστεί περαιτέρω εξέταση από την πλαστική χειρουργική». Παράλληλα, αναφερόμενος στη μητέρα της, τόνισε ότι η κατάσταση ήταν εξαρχής πολύ βαριά και πολύ κρίσιμη, λόγω των εκτεταμένων εγκαυμάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο υφυπουργός Υγείας υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει απόλυτη και ξεκάθαρη καταδίκη κάθε μορφής βίας, σημειώνοντας ότι: «Στη χώρα μας για πολλά χρόνια υπήρχε η τάση η βία να καταδικάζεται ανάλογα με το ποιος είναι ο στόχος. Η βία είναι βία. Δεν υπάρχει καλή και κακή βία», τονίζοντας ότι τέτοια φαινόμενα, είτε αφορούν μολότοφ, είτε γκαζάκια, είτε καταστροφές πολιτικών γραφείων, μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και σε θάνατο. Ο κ. Θεμιστοκλέους σημείωσε ότι: «Δεν πρέπει να υπάρχουν αστερίσκοι και υποσημειώσεις στην καταδίκη τέτοιων φαινομένων. Η κοινωνία και οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να έχουν ενιαία στάση απέναντι στη βία».