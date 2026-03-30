Συμμαχία για την αξιοποίηση της τηλεϊατρικής σε ασθενείς με καρκίνο

Στο ευρωπαϊκό έργο eCAN Plus, το οποίο στοχεύει στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της τηλεϊατρικής προς όφελος των πολιτών, των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας (HCPs), συμβάλλοντας στη βελτίωση της πρόληψης και της φροντίδας του καρκίνου σε ολόκληρη την Ευρώπη, συμμετέχει η 3η Υγειονομική Περιφέρεια.

Στο έργο συμμετέχουν 23 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 83 βασικοί εταίροι, μεταξύ των οποίων δημόσιοι φορείς υγείας, πανεπιστήμια, νοσοκομεία, ογκολογικά κέντρα και ενώσεις ασθενών.

Ο καρκίνος αποτελεί ένα από τα πλέον πιεστικά ζητήματα για τις σύγχρονες κοινωνίες, επιβαρύνοντας σημαντικά τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης και τις εθνικές οικονομίες. Χωρίς ουσιαστικές παρεμβάσεις, η επίπτωσή του στην Ευρώπη αναμένεται να αυξηθεί κατά 20% έως το 2040, ξεπερνώντας τα 5 εκατομμύρια νέα περιστατικά ετησίως.

Στο πλαίσιο του έργου, θα υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων της τηλεϊατρικής και των εργαλείων ηλεκτρονικής υγείας. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας, ασθενείς και το ευρύ κοινό, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης. Παράλληλα, θα εφαρμοστούν καινοτόμα εργαλεία τηλεϊατρικής σε διαφορετικά περιβάλλοντα φροντίδας καρκίνου, προκειμένου να αξιολογηθούν οι κλινικές τους εφαρμογές.

Mνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν πρόσφατα η 3η ΥΠΕ και οι συνεργαζόμενοι φορείς στο πλαίσιο του έργου: το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ.

Η συνεργασία αυτή έχει ήδη αποδώσει σημαντικά αποτελέσματα, τόσο σε ερευνητικό επίπεδο όσο και στον τομέα της χάραξης πολιτικής, και επισφραγίζεται με την υπογραφή της παρούσας συμφωνίας.

«Η υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της καινοτομίας στο σύστημα υγείας και την αξιοποίηση της τηλεϊατρικής στη χώρα μας και διεθνώς. Η συνεργασία αυτή, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου eCAN Plus, αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς συμβάλλει ενεργά στη βελτίωση της πρόληψης και της φροντίδας του καρκίνου, ενισχύοντας τις ψηφιακές δεξιότητες. Για το ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ, η σύμπραξη αυτή εντάσσεται στον ευρύτερο στρατηγικό μας στόχο για την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων σε κοινωνικές ανάγκες στον τομέα της υγείας, αξιοποιώντας δεδομένα, σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες και εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, πάντα με σεβασμό στα διεθνή πρότυπα και την ασφάλεια των πολιτών», δήλωσε η Διευθύντρια του Ινστιτούτου Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του ΕΚΕΤΑ, Αναστασία Χατζηδημητρίου.

Με αφορμή την υπογραφή της Πολυμερούς Συμφωνίας για το έργο eCAN Plus, ο Διοικητής της 3ης ΥΠΕ Δημήτριος Τσαλικάκης τόνισε ότι «Η συμμετοχή μας στο έργο eCAN Plus, αποτελεί μια στρατηγική επιλογή με ισχυρό ευρωπαϊκό αποτύπωμα, δεν είναι απλώς θεσμική, είναι μια ευκαιρία να συμβάλουμε ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντος της ψηφιακής υγείας στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με πραγματικό αντίκτυπο στα συστήματα υγείας. Η συμβολή των ελληνικών φορέων είναι πολυδιάστατη: από την ενίσχυση της ψηφιακής εγγραμματοσύνης, με τη σημαντική συνεισφορά του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μέχρι τα ζητήματα ασφάλειας δεδομένων, με τη συνεισφορά του INEB/ΕΚΕΤΑ και την ουσιαστική εμπλοκή των ασθενών και των πολιτών, μέσα από πιλοτικές δράσεις που υλοποιούνται σε συνεργασία με το Νοσοκομείο “Παπαγεωργίου”. Το έργο δημιουργεί μια πολύτιμη “παρακαταθήκη” γνώσης. Πάνω απ’ όλα, όμως, το eCAN Plus αναδεικνύει τον ενεργό ρόλο των ασθενών. Η 3η ΥΠΕ παραμένει προσηλωμένη στην προώθηση της καινοτομίας και της συνεργασίας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ψηφιακά ώριμου συστήματος υγείας προς όφελος όλων των πολιτών.»

«Μέσα από τη συμμετοχή μας στην πρωτοβουλία θα έχουμε την ευκαιρία να συμβάλλουμε στη βελτίωση της διαχείρισης των περιστατικών καρκίνου, που αυξάνονται διαρκώς, κάτι που βιώνουμε και στο Νοσοκομείο. Ως μέρος αυτής της προσπάθειας, θα συνεισφέρουμε ώστε, αξιοποιώντας την εμπειρία της κοινής δράσης eCAN, να διευρυνθεί η χρήση των εργαλείων της τηλεϊατρικής για να πετύχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην υποστήριξη τόσο των επαγγελματιών υγείας όσο και των ασθενών και των φροντιστών», υπογράμμισε ο Μιχάλης Καραβιώτης, Πρόεδρος ΔΣ Νοσοκομείου Παπαγεωργίου.

«Το πρόγραμμα eCanPlus έρχεται να συνεχίσει όσα επιτεύχθηκαν στο πρώτο πρόγραμμα eCan. Το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας σε συνεργασία με την 3η ΥΠΕ, το ΙΝΕΒ/ΕΚΕΤΑ, το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, την ΕΛΛΟΚ, αλλά και πολλούς άλλους εταίρους από την κοινοπραξία και ιδιαίτερα την Κύπρο, αναπτύσσουν την υποδομή για την εφαρμογή πιλοτικών δοκιμών τηλεϊατρικής για τον καρκίνο. Η προσπάθεια αυτή συμπεριλαμβάνει και την συμμόρφωση με τις προδιαγραφές του στόχου για τον Ευρωπαϊκό Χώρο Δεδομένων Υγείας (EHDS), αλλά και τη δημιουργία περιβάλλοντος εκπαίδευσης και ενίσχυσης των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την επίτευξη του έργου», σημείωσε ο Καθηγητής Ιατρικής Φυσικής, Ιατρικής Πληροφορικής και Ιατρικής Εκπαίδευσης, Διευθυντής Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας, Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ, Παναγιώτης Μπαμίδης.