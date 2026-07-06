Κίνηση: Στο “κόκκινο” η Ποσειδώνος μετά από τροχαίο – Προβλήματα και στον Κηφισό

Με προβλήματα στην κυκλοφορία ξεκινάει και αυτή η εβδομάδα, καθώς το πρωί της Δευτέρας, 6 Ιουλίου σημειώνεται συμφόρηση σε πολλούς δρόμους της Αττικής.

Συγκεκριμένα, αυξημένη κίνηση σημειώνεται από νωρίς στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Καλαμακίου, λόγω τροχαίου που σημειώθηκε, μετά από σύγκρουση οχημάτων και έχει ως αποτέλεσμα τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα.

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Προβλήματα στην μετακίνηση εντοπίζονται στον Κηφισό, και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας, κυρίως στο ρεύμα ανόδου, με τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες.

Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας.

Παρόμοια η κατάσταση στην Αλεξάνδρας, καθώς επίσης και στην Κηφισίας, κυρίως στο ρεύμα καθόδου, αλλά και στη Μεσογείων. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Στην Αττική Οδό σημειώνονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

20΄-25΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας, 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις 5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία στο ρεύμα προς Ελευσίνα.