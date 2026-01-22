Προκηρύχθηκαν 95 θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ – Αγαπηδάκη: “Να παραμένει απρόσκοπτη η πρόσβαση κάθε συμπολίτη στις υπηρεσίες υγείας”

Στην έγκριση επαναπροκήρυξης 95 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ, οι οποίες είχαν κηρυχθεί άγονες σε προηγούμενη διαδικασία, προχωρά το Υπουργείο Υγείας.

Η επαναπροκήρυξη αυτή αποτελεί στοχευμένη παρέμβαση για την κάλυψη κρίσιμων αναγκών σε δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, με έμφαση σε νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι θέσεις αφορούν επί θητεία ειδικευμένους ιατρούς και κατανέμονται σε έξι (6) Υγειονομικές Περιφέρειες, ενισχύοντας Κέντρα Υγείας και Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και τη λειτουργική ενδυνάμωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Αναλυτικότερα, η κατανομή των 95 θέσεων ανά Υγειονομική Περιφέρεια (ΥΠΕ) έχει ως εξής:

▪ 2η ΥΠΕ Πειραιώς & Αιγαίου: 37 θέσεις

▪ 3η ΥΠΕ Μακεδονίας: 6 θέσεις

▪ 4η ΥΠΕ Μακεδονίας & Θράκης: 10 θέσεις

▪ 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας: 13 θέσεις

▪ 6η ΥΠΕ Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου & Δυτικής Ελλάδας: 21 θέσεις

▪ 7η ΥΠΕ Κρήτης: 8 θέσεις

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ξεκινά την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, ώρα 12:00, και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 12:00, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας esydoctors.moh.gov.gr .

Σε δήλωσή της η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, ανέφερε: «Η κάλυψη των άγονων θέσεων ιατρών, ιδίως σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές, αποτελεί βασική προτεραιότητα για την Πολιτεία. Με την επαναπροκήρυξη των 95 θέσεων, παρέχεται μια νέα και ουσιαστική δυνατότητα ενίσχυσης των τοπικών δομών υγείας και στήριξης των πολιτών που ζουν μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα. Στόχος μας παραμένει η απρόσκοπτη πρόσβαση κάθε συμπολίτη μας σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, στο πλαίσιο της συνεπούς και συστηματικής ενίσχυσης με ανθρώπινο δυναμικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας».