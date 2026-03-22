ΠΟΕΔΗΝ μετά τον τραυματισμό 7χρονου στην Βέροια: “Σημαντική η έλλειψη σε ΜΕΘ για παιδιά στην περιφέρεια”

Την σημαντική έλλειψη ανάπτυξης ΜΕΘ για παιδιά στην περιφέρεια τονίζει σε ανακοίνωση της η ΠΟΕΔΗΝ το μεσημέρι της Κυριακής (22/3).

Με αφορμή τον σοβαρό τραυματισμό 7χρονου σε παιδική χαρά στην Βέροια, η ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει ότι χάθηκε πολύτιμος χρόνος για την μεταφορά του παιδιού το οποίο διασωληνώθηκε και μεταφέρθηλε στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, “επειδή το ΑΧΕΠΑ δεν διαθέτει ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ διεκομίσθη στο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ για νοσηλεία. Το ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ διαθέτει ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ 8 κλινών και εξυπηρετεί όλη τη Βόρεια Ελλάδα καθ’ ότι κανένα άλλο νοσοκομείο δεν διαθέτει στη Βόρεια Ελλάδα.”

Η μείζονα παράλειψη σε σχέση με τα νοσοκομεία της Αττικής αναφέρει ότι “αναδεικνύει για άλλη μια φορά τις περιφερειακές υγειονομικές ανισότητες που ταλαιπωρούν, θέτουν σε κίνδυνο ζωές ασθενών αφού πολλοί ασθενείς της περιφέρειας, ανήλικοι και ενήλικες, είναι αναγκασμένοι να διακομίζονται από τη μία άκρη της χωρας στην άλλη”.

Όσον αφορά το περιστατικό, ο 7χρονος τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι την ώρα που έπαιζε με τον αδελφό του σε παιδική χαρά στην Βέροια.

Όπως αναφέρει μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο πατέρας του παιδιού:

«Παίζανε με τον αδερφό του και έναν φίλο του, είχαν απομακρυνθεί λίγο γιατί παίζανε κρυφτό. Πήγε να τους ψάξει κάπου, σε ένα σημείο σκόνταψε, έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του. Εκείνη την ώρα ήταν μόνος του, ξεκίνησαν να παίζουν με τον αδερφό του και έναν φίλο του κρυφτό, κρύφτηκαν ο αδελφός του και ο φίλος του και πήγε το παιδί να τους ψάξει. Βράδυ ήταν σκοτάδι είχε, εκεί που πήγε να τους ψάξει σκόνταψε σε ένα ξύλο, ένα κλαδί. Έπεσε και χτύπησε το κεφάλι του στο τσιμέντο. Τώρα είναι κρίσιμα. Το παιδάκι είναι στην Εντατική, το παιδί το βρήκε ένα άλλο παιδάκι άσχετο και μετά πήγαν και οι γονείς αυτού του παιδιού και το βρήκαν».

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 20:30 το απόγευμα της Παρασκευής (20/3) όταν το παιδάκι, που ήταν με τη μητέρα του στην εκκλησία, βγήκε έξω να παίξει και κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες τραυματίστηκε σοβαρά.