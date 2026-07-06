Συνεχίζεται η αυξητική τάση στη δωρεά οργάνων – 14 μεταμοσχεύσεις τις τελευταίες ημέρες

Η θετική πορεία της δωρεάς οργάνων στη χώρα μας συνεχίζεται δυναμικά, επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη ευαισθητοποίηση και την εμπιστοσύνη των πολιτών στο σύστημα μεταμοσχεύσεων.

Τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκαν σημαντικές μεταμοσχεύσεις σε νοσοκομεία της χώρας:

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* Στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο: 2 μεταμοσχεύσεις πνευμόνων και 2 καρδιάς

* Στο Λαϊκό Νοσοκομείο: 6 μεταμοσχεύσεις νεφρού

* Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης: 2 μεταμοσχεύσεις νεφρού

* Στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός»: 2 μεταμοσχεύσεις νεφρού

«Οι εξελίξεις αυτές αποτελούν έμπρακτη απόδειξη της αποτελεσματικής συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων και της υψηλής επιστημονικής επάρκειας των ιατρονοσηλευτικών ομάδων του ΕΣΥ», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.

Προστίθεται ότι οφείλεται «ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δότες οργάνων και στις οικογένειές τους, οι οποίοι μέσα από τη γενναιόδωρη πράξη τους προσφέρουν ζωή σε συνανθρώπους μας. Θερμά συγχαρητήρια στις ιατρονοσηλευτικές ομάδες όλων των νοσοκομείων, καθώς και στον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) για τον άψογο συντονισμό και τη συνεχή τους προσφορά».

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Η δωρεά οργάνων είναι πράξη ζωής και αλληλεγγύης, καταλήγει η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.