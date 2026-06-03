Κικίλιας: «Οι θάλασσές μας είναι η κληρονομιά που οφείλουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές»

Τη σημασία της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της συλλογικής δράσης για τη διαφύλαξη των ελληνικών θαλασσών υπογράμμισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, κατά την εκδήλωση της HELMEPA στη ναυτιλιακή έκθεση Ποσειδώνια 2026.

Ο υπουργός εξήρε το έργο της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος, σημειώνοντας ότι πρωτοβουλίες όπως το «Save the Seas» αποδεικνύουν πως η ναυτιλιακή κοινότητα δεν περιορίζεται μόνο στην επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά συμβάλλει ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας.

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Αναφερόμενος στις δράσεις του υπουργείου, ο κ. Κικίλιας τόνισε ότι προτεραιότητα αποτελεί η πρόληψη και η ετοιμότητα απέναντι σε πιθανά περιστατικά θαλάσσιας ρύπανσης με σχετικές ασκήσεις και με τη συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τη συμμετοχή του Λιμενικού Σώματος, εναέριων μέσων και εξειδικευμένου εξοπλισμού.

Παράλληλα, ανέφερε ότι το υπουργείο καταγράφει τις δυνατότητες και τις ανάγκες των λιμενικών αρχών και των λιμένων της χώρας, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρησιακής τους ετοιμότητας σε περιπτώσεις ρύπανσης, ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση των τοπικών κοινωνιών και των νέων γενεών γύρω από την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Ο υπουργός χαρακτήρισε τη θάλασσα αναπόσπαστο στοιχείο της ελληνικής ταυτότητας, επισημαίνοντας ότι η ναυτιλία, ο τουρισμός, οι νησιωτικές κοινωνίες και η καινοτομία συνθέτουν ένα μοναδικό οικοσύστημα που πρέπει να προστατευθεί.

«Αν υπάρχει ένας πραγματικά ανώτερος σκοπός για τον οποίο αξίζει να αγωνιστούμε, αυτός είναι οι ωκεανοί και οι θάλασσές μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας όλους να συμβάλουν, ώστε οι επόμενες γενιές να παραλάβουν ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο θαλάσσιο περιβάλλον.

Το «Σπίτι της HELMEPA» ανοίγει νέο κεφάλαιο για τη ναυτική και περιβαλλοντική εκπαίδευση

Στο μεταξύ ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της HELMEPA σηματοδοτεί η δημιουργία του «Σπιτιού της HELMEPA», ενός μόνιμου χώρου αφιερωμένου στη θάλασσα, τη ναυτική κληρονομιά και την περιβαλλοντική εκπαίδευση.

Η πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος κ.Σεμίραμις Παληού, χαρακτήρισε την εξέλιξη ιστορική στιγμή για τον οργανισμό, γνωστοποιώντας ότι η HELMEPA εξασφάλισε χώρο στη Δραπετσώνα, με τη στήριξη του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, όπου θα στεγαστεί η νέα της έδρα.

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Όπως ανέφερε, το «HELMEPA Home» θα αποτελέσει ένα κέντρο ωκεάνιας παιδείας και ευαισθητοποίησης, ανοιχτό σε μαθητές, οικογένειες, ναυτικούς, δόκιμους και επισκέπτες κάθε ηλικίας.

Περιγράφοντας το όραμα του εγχειρήματος, η πρόεδρος της HELMEPA σημείωσε ότι οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον κόσμο της θάλασσας μέσα από διαδραστικές εκθέσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και προσομοιώσεις, ενώ θα έρχονται σε επαφή με την ιστορία της ελληνικής ναυτιλίας και την αξία της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

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Τόνισε, επίσης, ότι η HELMEPA παραμένει πιστή στις αρχές που ενέπνευσαν την ίδρυσή της το 1982, προωθώντας τη συνεργασία, την εκπαίδευση και την εθελοντική δράση για την προστασία των θαλασσών. Σήμερα, όπως ανέφερε, η Ένωση αριθμεί 387 εταιρείες-μέλη και έχει κινητοποιήσει περισσότερους από ένα εκατομμύριο εθελοντές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Παράλληλα, κ.Παληού ανέδειξε την έννοια της «ωκεάνιας νοημοσύνης», τονίζοντας ότι η βιώσιμη διαχείριση των θαλασσών απαιτεί τη σύνδεση της περιβαλλοντικής γνώσης, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και του ανθρώπινου παράγοντα.

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Τόνισε ότι η HELMEPA, από την ίδρυσή της το 1982 από Έλληνες εφοπλιστές και ναυτικούς, δεν περιορίστηκε μόνο στην περιβαλλοντική προστασία, αλλά εξελίχθηκε σε έναν οργανισμό που προωθεί την εκπαίδευση, τη συνεργασία και τη διάδοση της ναυτικής γνώσης στην κοινωνία.

Όπως ανέφερε, η ναυτιλία καλείται σήμερα να λάβει κρίσιμες αποφάσεις για τους ανθρώπους, τα καύσιμα, την τεχνολογία και τις επενδύσεις, σε ένα περιβάλλον όπου όλες οι παράμετροι είναι αλληλένδετες.

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«Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι μόνο τι κάνουμε, αλλά πώς σκεφτόμαστε», σημείωσε χαρακτηριστικά, παρουσιάζοντας την έννοια της «ωκεάνιας νοημοσύνης» (Ocean Intelligence) ως οδηγό για το μέλλον.

Όπως τόνισε, η βιώσιμη ανάπτυξη της ναυτιλίας προϋποθέτει τη σύνθεση διαφορετικών μορφών γνώσης – οικολογικής, ανθρώπινης, τεχνολογικής και οικονομικής – ώστε οι αποφάσεις να λαμβάνονται με ολιστική προσέγγιση.

«Η θάλασσα πρέπει να γίνει κατανοητή, να προστατευθεί και να μοιραστεί», ανέφερε η πρόεδρος της HELMEPA, συνοψίζοντας το όραμα ενός οργανισμού που συνεχίζει να επενδύει στη γνώση, την εκπαίδευση και τη συλλογική δράση για ένα βιώσιμο θαλάσσιο μέλλον.