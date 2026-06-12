Καλοκαίρι και εγκυμοσύνη: Tips για τις μέλλουσες μαμάδες 

Πολλές μέλλουσες μαμάδες αναρωτιούνται αν μπορούν το καλοκαίρι να ταξιδέψουν, αν μπορούν να κάνουν διακοπές και να μπουν στη θάλασσα ή αν θα πρέπει να περάσουν αυτό το διάστημα υποφέροντας στη ζέστη.

Η αλήθεια είναι πως το να είσαι έγκυος το καλοκαίρι έχει και τα καλά του, αν η κύηση είναι φυσιολογική και όλα πάνε καλά.

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Τι επιτρέπετε και τι όχι

-Σύμφωνα με τους γυναικολόγους διακοπές μπορείτε να κάνετε αρκεί ο προορισμός να επιλεγεί με βάση την γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε μαιευτήριο ή σε νοσοκομείο, σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο

-Κολυμπήστε στη θάλασσα ή στην πισίνα, καθώς η κολύμβηση είναι εξαιρετική γυμναστική. Είναι ιδανική άσκηση που διώχνει την ένταση, μειώνει το πρήξιμο στα πόδια και χαλαρώνει τις εγκύους. Ωστόσο δεν πρέπει να κολυμπάτε τις ώρες μεταξύ 11.00-17.00

-Αλλάξτε μαγιό αμέσως μετά το μπάνιο για να αποφύγετε κολπίτιδες και μυκητιάσεις. Απαγορεύεται να ξαπλώνεται στην άμμο και πρέπει να κάθεστε πάνω σε ψάθα ή πετσέτα και πάντα κάτω από ομπρέλα. Εννοείτε πως δεν πρέπει να κάνετε ηλιοθεραπεία.

-Βγείτε νωρίς το πρωί ή το απόγευμα , όταν η θερμοκρασία είναι αισθητά χαμηλότερη για περπάτημα ή δουλειές .

–Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά είναι άφθονα. Φροντίστε να τρώτε πιο συχνά υγιεινά και ελαφριά γεύματα. Αποφύγετε βαριά φαγητά, πλούσια σε τρανς λιπαρά, αλλά και αναψυκτικά με πολλές θερμίδες

-Πρέπει να πίνετε νερό όμως υπάρχουν και άλλες πηγές ενυδάτωσης όπως οι χυμοί και τα φρούτα. Μην ξεχνάτε να κουβαλάτε ένα μπουκαλάκι νερό στις βόλτες σας και να πίνετε συχνά, χωρίς να περιμένετε να διψάσετε

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-Φόρεσε άνετα και δροσερά ρούχα και παπούτσια που θα επιτρέπουν στο δέρμα να αναπνέει.