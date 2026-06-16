ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση;
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΑΣ: Ευφυές branding ή πολιτική πρόκληση; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Τραγωδία με 56χρονο που κατέρρευσε ενώ περπατούσε

Υπέστη ανακοπή

Πάτρα: Τραγωδία με 56χρονο που κατέρρευσε ενώ περπατούσε
Αλέξανδρος Τσάκος
UPD: 10:41

Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε στην Πάτρα όταν 56χρονος κατέρρευσε την ώρα που περπατούσε στο πεζοδρόμιο της Φιλίππου Ολυμπιάδος στην περιοχή της Ταραμπούρα.

Σύμφωνα με το tempo24news, όλα συνέβησαν, λίγο μετά τις 7 χθες (15/6) το απόγευμα, όταν ένας άνδρας ηλικίας 56 ετών περίπου, ξαφνικά ένοιωσε αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προσέτρεξαν στο σημείο διερχόμενοι που ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και δικυκλιστής διασώστης έσπευσε προκειμένου να του προσφέρει τις πρώτες βοήθειες. Πληροφορίες αναφέρουν πως είχε υποστεί ανακοπή και τόσο ο δικυκλιστής διασώστης όσο και το πλήρωμα της Κινητής Μονάδας του ΕΚΑΒ που έφθασε άμεσα στο σημείο, έδωσαν μάχη για να τον ανατάξουν. \

Ο άνδρας διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Πάτρας., όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ