Αργυρούπολη: Συμπλοκή ομάδας ατόμων στην Πλατεία Ηρώων – Τρεις τραυματίες

Ένα σοβαρό επεισόδιο με συμπλοκή 9 ατόμων σημειώθηκε στην Πλατεία Ηρώων, στην Αργυρούπολη προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Από την συμπλοκή τραυματίστηκαν ελαφρά τρία άτομα τα οποία έλαβαν τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για δύο άτομα ελληνικής καταγωγής και έναν Ρώσο υπήκοο.

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Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε το επεισόδιο παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.