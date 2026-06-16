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ΕΛΛΑΔΑ

Αργυρούπολη: Συμπλοκή ομάδας ατόμων στην Πλατεία Ηρώων – Τρεις τραυματίες

Δύο Έλληνες και ένας Ρώσος μεταξύ των τραυματιών

Αργυρούπολη: Συμπλοκή ομάδας ατόμων στην Πλατεία Ηρώων – Τρεις τραυματίες
Βασίλης Παπαδόπουλος/Eurokinissi
DEBATER NEWSROOM

Ένα σοβαρό επεισόδιο με συμπλοκή 9 ατόμων σημειώθηκε στην Πλατεία Ηρώων, στην Αργυρούπολη προκαλώντας αναστάτωση στην περιοχή.

Από την συμπλοκή τραυματίστηκαν ελαφρά τρία άτομα τα οποία έλαβαν τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για δύο άτομα ελληνικής καταγωγής και έναν Ρώσο υπήκοο.

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Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε το επεισόδιο παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

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