Ναύπλιο: “Την προπηλάκισε ομάδα Ρομά και έπαθε ανακοπή” – Τι λέει ο Μιχάλης Γιαννάκος για την 55χρονη νοσηλεύτρια

Στις συνθήκες κατά τις οποίες η 55χρονη νοσηλεύτρια στο Νοσοκομείο Ναυπλίου έπαθε ανακοπή και έχασε την ζωή της την ώρα της εργασίας της αναφέρθηκε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Όπως υποστηρίζει ο ίδιος, πέντε Ρομά έφτασαν τραυματισμένοι στο Νοσοκομείο μετά από τροχαίο, όμως το υγειονομικό τμήμα εκείνη την στιγμή δεν εφημέρευε. Σύμφωνα με τον ίδιο, λίγο αργότερα συγκεντρώθηκαν δεκάδες συγγενείς και φίλοι τους στα Επείγοντα.

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«Έγινε τροχαίο με πέντε Ρομά, πήγαν στο Νοσοκομείο Ναυπλίου και μετά πλάκωσε όχλος, καμιά τριανταριά άτομα. Προπηλάκιζαν ανθρώπους επειδή δεν συμφωνούσαν με τους γιατρούς. Είναι κάτι συνηθισμένο», είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ υποστήριξε ότι η 55χρονη νοσηλεύτρια βρέθηκε στο επίκεντρο της έντασης.

«Την προπηλάκισαν άγρια την 55χρονη. Η γυναίκα αυτή πριν από τρία χρόνια είχε χάσει το παιδί της. Από το στρες δεν άντεξε», ανέφερε.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο, η νοσηλεύτρια υπέστη ανακοπή καρδιάς, ενώ ακολούθησε η άμεση παρέμβαση των συναδέλφων της για να τη σώσουν χωρίς δυστυχώς να καταφέρουν να την κρατήσουν στην ζωή.

«Έγινε προσπάθεια ανάνηψης για 45 λεπτά και στη συνέχεια διασωληνώθηκε», είπε ακόμη ο κ. Γιαννάκος. Ο ίδιος υποστήριξε ότι δεν υπήρχε λόγος για την ένταση που προκλήθηκε από τους Ρομά

«Δεν υπήρχε λόγος να φωνάζουν. Όλοι εξυπηρετήθηκαν και με το παραπάνω», τόνισε.

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Στην συνέχεια αναφέρθηκε στο ζήτημα της ασφάλειας στα νοσοκομεία: «Έχει κληθεί χιλιάδες φορές η αστυνομία για τέτοια περιστατικά. Τα νοσοκομεία είναι ξέφραγο αμπέλι. Στα Επείγοντα σπάνε, βρίζουν και δημιουργούν προβλήματα. Ο σεκιούριτι δεν έχει δικαίωμα σωματικής επαφής», ανέφερε.

Όπως είπε, η αστυνομία έφτασε στο νοσοκομείο όταν πλέον η κατάσταση είχε ξεφύγει.

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«Η αστυνομία ήρθε κατόπιν εορτής», υπογράμμισε.

Κλείνοντας, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ αποκάλυψε ότι, σύμφωνα με τους γονείς της 55χρονης, οι οικονομίες που είχε συγκεντρώσει η ίδια θα διατεθούν για την ενίσχυση του Τμήματος Ανακουφιστικής Φροντίδας στο Νοσοκομείο του Ναυπλίου.