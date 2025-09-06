Κυριάκος Μητσοτάκης: Παρών στην εκδήλωση του υπουργείου Υγείας με θέμα «Το ΕΣΥ Άλλαξε», στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση του Υπουργείου Υγείας με τίτλο το «ΕΣΥ Άλλαξε», στο Περίπτερο 14 της HELEXPO στην 89η ΔΕΘ, απευθύνοντας έναν σύντομο χαιρετισμό, όπου μεταξύ άλλων εξέφρασε την ικανοποίηση του για το έργο που έχει υλοποιηθεί στον τομέα της Υγείας.

Στην εκδήλωση, συμμετείχαν ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο Υφυπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, ο Υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος, η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη, ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού Άρης Αγγελής, η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Μαρία Κράββαρη και ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος.

Το παρών στην εκδήλωση έδωσαν Διοικητές των Υ.ΠΕ., η Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ Θεανώ Καρποδίνη, ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ Χρήστος Χατζηχριστοδούλου, ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων Σπύρος Σαπουνάς, ο Προέδρος του ΕΚΑΒ Γιώργος Χαραλάμπους, η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΙΦΕΤ Ελευθερία Τοκατλίδη, ο Πρόεδρος του Ερυθρού Σταυρού Αντώνης Αυγερινός, ο Πρόεδρος του ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Παντελής Μεσσαρόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΔΙΠΥ Χρήστος Νέστορας, ο πρώην ευρωβουλευτής Στέλιος Κιμπουρόπουλος, βουλευτές, διοικητές νοσοκομείων και πλήθος κόσμου.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε:

«Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι εδώ πέρα σήμερα μαζί σας, στα εγκαίνια του περιπτέρου του Υπουργείου Υγείας. Έχει γίνει πραγματικά από όλο το επιτελείο μία πολύ σπουδαία δουλειά, σε όλα τα επίπεδα. Θέλω να ξανατονίσω ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας ανήκει σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες και αποτελούσε κεντρική πολιτική μου δέσμευση το 2023 ότι σε τέσσερα χρόνια από τότε, σε δύο χρόνια από τώρα, θα παραδώσουμε στην κρίση του ελληνικού λαού ένα νέο εθνικό σύστημα υγείας. Με πολύ καλύτερες υποδομές, εκσυγχρονισμένα τμήματα επειγόντων περιστατικών, πολλά εκσυγχρονισμένα κέντρα υγείας σε ολόκληρη τη χώρα, την ψυχική υγεία να έχει μπει πια για τα καλά στη ζωή μας μέσα από το my health app, με περισσότερους γιατρούς, περισσότερους νοσηλευτές, περισσότερο ιατρικό προσωπικό στα νοσοκομεία μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις εργαζόμενες και στους εργαζόμενους του εθνικού συστήματος υγείας, για ότι κάνουν 365 μέρες το χρόνο. Με μια μεγάλη τομή στις υπηρεσίες πρόληψης, που παρέχει πια κεντρικά το Ελληνικό Κράτος. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι πράγματι σπουδαίο, περνάμε από τη θεραπεία της νόσου στην πρόληψή της, μέσα από προληπτικές εξετάσεις, οι οποίες έχουν αναγνωριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως καινοτόμες σε παγκόσμιο επίπεδο. Οπότε κάθε φορά που θα παίρνετε ένα μικρό μηνυματάκι στα κινητά σας, μην το παραγνωρίζετε, διότι αυτά τα μηνύματα και οι εξετάσεις που μπορείτε να κάνετε, σώζουν ζωές. Και κάτι τελευταίο, όλοι οι καλόπιστοι πολίτες και πρωτίστως οι ίδιοι οι ασθενείς, οι οποίοι για πρώτη φορά έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν τις υπηρεσίες του εθνικού συστήματος υγείας ας μας υποδείξουν πως θα γίνουμε καλύτεροι. Δεν είμαστε ακόμα εκεί που θέλουμε να είμαστε, αλλά έχουμε και στόχο και σχέδιο και αποφασιστικότητα να φτάσουμε εκεί που πρέπει να είμαστε. Ας αφήσουμε λίγο στην άκρη τη γκρίνια και τη μιζέρια, να αναγνωρίσουμε την πρόοδο η οποία έχει γίνει και να πιστώσουμε σε αυτή την Κυβέρνηση ότι είναι συνεπής στις δεσμεύσεις που είχε δώσει, η δημόσια υγεία και το Εθνικό Σύστημα Υγείας κεντρικός πυλώνας της κυβερνητικής μας πολιτικής».

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε:

«Επιλέξαμε ως σύνθημα φέτος «το ΕΣΥ άλλαξε», για τον εξής απλό λόγο. Γιατί το ΕΣΥ άλλαξε. Παρά την γκρίνια, παρά τη μιζέρια, παρά τα όσα προσπαθεί η αντιπολίτευση ή οι συνδικαλιστές να περάσουν ως εικόνα για το ΕΣΥ, το ΕΣΥ σήμερα δεν είναι αυτό που ήταν και σε λίγους μήνες θα είναι ακόμα πολύ καλύτερο. Από την 1η Οκτωβρίου συνδέουμε στο 1566 και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα find my doctors.gr και μέσα από την ηλεκτρονική πλατφόρμα my health app, όλα τα ραντεβού με τους γιατρούς των δημοσίων νοσοκομείων του ΕΣΥ. Προσθέτουμε στο σύστημα πάνω από 14 εκατομμύρια ραντεβού. Πλέον σε κάθε νοσοκομείο φτιάχνουμε γραφείο με την Ένωση Ασθενών για να ξέρουν όλοι οι ασθενείς τι δικαιούνται μέσα από το Εθνικό Σύστημα Υγείας και πως θα το διεκδικήσουν. Οι αναμονές πλέον στα μεγάλα μας νοσοκομεία, στον Ευαγγελισμό, στο Ιπποκράτειο, στο ΚΑΤ, στο Γεννηματά, στο Αττικόν, δεν ξεπερνούν τις 5,5 ώρες. Αυτό δεν σημαίνει ότι το ΕΣΥ άλλαξε; Είναι το ίδιο με πριν, το να περιμένουμε λιγότερο για αναμονή στις εφημερίες στα νοσοκομεία; Ξεκινήσαμε τη διανομή κατ΄ οίκον φαρμάκων και τώρα ξεκινάμε από την άλλη εβδομάδα και τη διανομή των φαρμάκων υψηλού κόστους, μέσω των ιδιωτικών φαρμακείων για να σβήσουμε τις ουρές της ντροπής των φαρμακείων του ΕΟΠΥΥ. Ταυτόχρονα αυτή την περίοδο το ΕΣΥ διεξάγει μέσω του προγράμματος «Σπύρος Δοξιάδης» προληπτικές εξετάσεις σε πάνω από 6 εκατομμύρια Έλληνες για μια σειρά παθήσεων, και τώρα θα προσθέσουμε και άλλες. Το γεγονός ότι ξεκινήσαμε να έχουμε στο κινητό μας τηλέφωνο το my health app, τον εθνικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας και να μπορούν όλοι οι συμπολίτες μας να έχουν πρόσβαση σε όλα τους τα ιατρικά δεδομένα, δεν κάνει τη ζωή μας ευκολότερη; Δεν κάνει τη ζωή μας ασφαλέστερη; Δεν παρέχει καλύτερες υπηρεσίες υγείας σε όλους τους Έλληνες πολίτες; Όλα όσα κάνουμε, πιστοποιούν το σύνθημα που επιλέξαμε φέτος για τη ΔΕΘ «το ΕΣΥ άλλαξε και έγινε καλύτερο» χάρη στις προσπάθειες όλων μας».

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη δήλωσε:

«Το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλάζει, με έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα κάθε πολίτη σε κάθε γωνιά της χώρας. Στο Υπουργείο Υγείας θέτουμε στο επίκεντρο την πρόληψη, την ισότιμη πρόσβαση και τη χρήση της τεχνολογίας, με στόχο να σώζουμε ζωές, να μειώνουμε ανισότητες και να καταστήσουμε την υγεία δικαίωμα για όλους. Με το πρόγραμμα “ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ” δημιουργήσαμε για πρώτη φορά στη χώρα μας ένα οργανωμένο σύστημα πρόληψης. Μέχρι τώρα, περισσότερα από τέσσερα εκατομμύρια πολίτες έκαναν δωρεάν προληπτικούς ελέγχους, εντοπίστηκαν έγκαιρα πάνω από εξήντα πέντε χιλιάδες περιπτώσεις και περισσότεροι από τετρακόσιες χιλιάδες άνθρωποι παραπέμφθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Πρόκειται για ζωές που κερδήθηκαν, οικογένειες που απέφυγαν την προχωρημένη νόσο και ανθρώπους που θα ζήσουν περισσότερα χρόνια με υγεία. Κάθε βήμα που κάνουμε έχει έναν στόχο: να ζούμε περισσότερο, με καλύτερη υγεία και περισσότερη φροντίδα, όλοι, χωρίς εξαιρέσεις».

Ο Υφυπουργός Υγείας,Δημήτρης Βαρτζόπουλοςδήλωσε:

«Το Υπουργείο Υγείας έχει εκπονήσει και υλοποιεί μια συνεκτική, πολυεπίπεδη στρατηγική που αποσκοπεί όχι μόνο στην αποκατάσταση της ψυχικής ευεξίας του πληθυσμού, αλλά και στη δημιουργία ενός σύγχρονου, προσβάσιμου και ανθρωποκεντρικού συστήματος υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Με την ψήφιση του Νόμου 5129/2024 για την Ολοκλήρωση της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης, η Ελλάδα πραγματοποίησε ένα αποφασιστικό βήμα προς ένα σύγχρονο, δίκαιο και ανθρωποκεντρικό σύστημα ψυχικής υγείας. Στο Υπουργείο Υγείας, προχωρούμε στην υλοποίηση ενός νέου, μακροπρόθεσμου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ψυχική Υγεία, το οποίο θέτει στο επίκεντρο την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, μέσα από συνεχή επιμόρφωση και επαγγελματική υποστήριξη και τη διάχυση υπηρεσιών σε τοπικό επίπεδο, ώστε να εξασφαλίζεται η ισότιμη πρόσβαση ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης. Στόχος μας είναι η οικοδόμηση ενός συστήματος που “συναντά” τον πολίτη – στο σπίτι, στο σχολείο, στον χώρο εργασίας, στην κοινότητα».

Ο Υφυπουργός Υγείας,Μάριος Θεμιστοκλέουςδήλωσε:

«Σήμερα στην Ελλάδα υλοποιείται το πιο ευρύ πρόγραμμα ενίσχυσης και εκσυγχρονισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας που έγινε ποτέ.

Επειδή η παροχή ποιοτικών και εξελιγμένων υπηρεσιών Υγείας για τον κάθε πολίτη αποτελεί για εμάς αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτό οικοδομούμε ένα ΕΣΥ πιο σύγχρονο, πιο προσβάσιμο, πιο λειτουργικό.

Διαθέτοντας στις τάξεις του το περισσότερο προσωπικό που είχε ποτέ. Με την εφαρμογή της ενιαίας λίστας χειρουργείων, των απογευματινών χειρουργείων , και της ηλεκτρονικής ιχνηλάτησης στα ΤΕΠ να μειώνουν δραστικά τους χρόνους αναμονής του, διασφαλίζοντας την αξιοπρέπεια του κάθε ασθενούς. Με νέες ψηφιακές δυνατότητες που διευκολύνουν την καθημερινότητά του. Με την πλήρη εφαρμογή του συστήματος DRGs, ώστε να διασφαλίζεται η ορθολογική αξιοποίηση των χρημάτων του. Συνεχίζουμε με προσήλωση και ένταση το μεταρρυθμιστικό μας σχέδιο για την Υγεία. Η βελτίωση που συντελείται σήμερα δεν είναι μόνο υπόθεση «των πολλών». Αλλά και στοίχημα εθνικό για τις επόμενες γενεές».

Η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη δήλωσε:

«Επενδύσαμε και συνεχίζουμε να επενδύουμε στο ανθρώπινο δυναμικό του ΕΣΥ, κυρίως μέσω νέων προσλήψεων. Επιπλέον, θεσπίσαμε κίνητρα τόσο θεσμικά όσο και οικονομικά για την προσέλκυση και παραμονή των ιατρών αλλά και του νοσηλευτικού και του λοιπού προσωπικού στο δημόσιο σύστημα υγείας. Τα αποτελέσματα είναι ορατά: τον Ιούνιο του 2019, στο ΕΣΥ υπηρετούσαν 78.272 άτομα. Τον Μάιο του 2024, ο αριθμός τους ανήλθε σε 86.138, με αύξηση 7% στους γιατρούς, 11% στους νοσηλευτές και 10,5% στο λοιπό προσωπικό. Το ΕΣΥ πράγματι άλλαξε, αλλά η αλλαγή δεν σταματά εδώ. Με σκληρή δουλειά και πίστη στο όραμά μας, αλλά κυρίως με τη στήριξη και συμμετοχή όλων, θα συνεχίσουμε να χτίζουμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας καλύτερο για όλους».

Ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού Άρης Αγγελής δήλωσε:

«Στην Ελλάδα, η φαρμακευτική πολιτική έχει έναν ξεκάθαρο στόχο: την άμεση και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτικά, κλινικά αποτελεσματικά και οικονομικά αποδοτικά φάρμακα καθώς και την κάλυψη ανεκπλήρωτων ιατρικών αναγκών. Παράλληλα, επιδιώκουμε την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της βιωσιμότητας της φαρμακευτικής βιομηχανίας, καθώς και τη διαμόρφωση μιας ισχυρής φωνής της χώρας μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασιζόμαστε σε τρείς θεμελιώδεις αρχές που καθοδηγούν όλες μας τις παρεμβάσεις: Διαφάνεια, Προβλεψιμότητα και Δικαιοσύνη. Και με αυτές τις αρχές, προχωρούμε σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσεων που ενισχύει την πρόσβαση, τη διαθεσιμότητα, την καινοτομία και τη βιωσιμότητα του φαρμακευτικού συστήματος».

Η Γενική ΓραμματέαςΔημόσιας Υγείας Μαρία Κράββαρη δήλωσε:

«Είναι μεγάλη τιμή και συγκίνηση που βρίσκομαι μαζί σας σήμερα, έχοντας αναλάβει το ρόλο της Γενικής Γραμματέως Δημόσιας Υγείας 1,5 μόλις μήνα πριν. Η δημόσια υγεία είναι υπόθεση όλων μας και είναι το θεμέλιο για μία δίκαιη και ανθεκτική κοινωνία. Με έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου μπορούμε πραγματικά να κάνουμε τη διαφορά. Η πρόληψη και η ισότιμη πρόσβαση, θα ήθελα να υπογραμμίσω, ότι δεν είναι απλά λέξεις, είναι η δέσμευσή μας απέναντι στους πολίτες και σε αυτό δουλεύουμε μέρα με τη μέρα ακούραστα και αδιάκοπα. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά».

Ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος δήλωσε:

«Υπήρξα, από την πρώτη στιγμή που βρέθηκα σε θέση ευθύνης, ένας πολύ μεγάλος υπερασπιστής του δημόσιου συστήματος υγείας. Πρώτη φορά χρειάστηκα ο ίδιος τις Υπηρεσίες, πήγα σε ένα νοσοκομείο της Ρόδου, στο οποίο αυτό που δεχόμουνα όλο αυτό το διάστημα είναι ότι είναι ένα νοσοκομείο που καταρρέει, όπου κινδυνεύει η ζωή όποιου πλησιάζει εκεί, όπου τίποτα δεν λειτουργεί. Αυτό το οποίο εγώ εισέπραξα εκεί νομίζω ότι είναι σε ένα πάρα-πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχει κάνει πολύ μεγάλα βήματα και είμαι βέβαιος ότι η αφοσίωση του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη στο στόχο, ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά σε όλη αυτή την κακοήθεια, σε όλη αυτή την μιζέρια και σε όλη αυτή τη μαυρίλα που κάποιοι θέλουν να βάλουν στη ζωή μας, είναι και αυτό προϋπόθεση και στοιχείο της συνταγής, για να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Έχουμε δρόμο, αλλά έχουμε και τους ανθρώπους και το σχέδιο».

Πριν από την εκδήλωση, τελέστηκε ο αγιασμός του Περιπτέρου του Υπουργείου Υγείας, από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Φιλόθεο. Το παρών έδωσε και ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης.