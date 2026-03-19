Καρκίνος του μαστού: 1 στις 8 γυναίκες θα νοσήσει – Οι επιβαρυντικοί παράγοντες και η σημασία της πρόληψης

Ο καρκίνος του μαστού αντιπροσωπεύει το 29% όλων των διαγνώσεων καρκίνου στις γυναίκες και είναι ο πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες παγκοσμίως.

Σύμφωνα με νέα έρευνα, τα περιστατικά αναμένεται να ξεπεράσουν τα 3,5 εκατομμύρια ετησίως μέχρι το 2050, ενώ πρόκειται για τον πιο συχνό καρκίνο στις γυναίκες παγκοσμίως.

Η πρόληψη σώζει – Η εικόνα στην Ελλάδα

Περισσότερες από 65.000 γυναίκες στην Ελλάδα έχουν εντοπιστεί έγκαιρα με ευρήματα που σχετίζονται με τον καρκίνο του μαστού, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», αυτό δείχνει τη σημασία των οργανωμένων προγραμμάτων πρόληψης.

Μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάνω από 1 εκατομμύριο ψηφιακές μαστογραφίες, με χιλιάδες γυναίκες να παραπέμπονται για περαιτέρω ιατρική διερεύνηση, δίνοντας τη δυνατότητα για έγκαιρη φροντίδα και παρέμβαση.

Γι’ αυτό, σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι πολύ σημαντικό να εστιάσουμε στην πρόληψη που θα μας βοηθήσει να μειώσουμε τις πιθανότητες εκδήλωσής του, αλλά, κι αν ακόμα νοσησουμε, θα καταφέρουμε έτσι να τον εντοπίσουμε σε όσο πιο αρχικό στάδιο γίνεται, ώστε να τον αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά.

Οι παράγοντες κινδύνου

–Φύλο: Ο καρκίνος του μαστού προσβάλλει κυρίως τις γυναίκες, αν και οι άνδρες μπορούν να νοσήσουν.

–Ηλικία: Ο κίνδυνος αυξάνεται με την ηλικία, με τις περισσότερες περιπτώσεις να διαγιγνώσκονται σε γυναίκες άνω των 50 ετών. Ωστόσο μπορεί να προσβάλει και γυναίκες ηλικίας 20, 30 ετών και 40 ετών.

–Γενετική: Το οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού, ιδίως αν αφορά στενούς συγγενείς, μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο.

–Τρόπος ζωής: Το κάπνισμα, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και η διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά.

–Θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης (HTR): Η μακροχρόνια χρήση HTR για τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο.

–Αναπαραγωγικοί παράγοντες: Η απόκτηση του πρώτου παιδιού μετά την ηλικία των 35 ετών.

–Σωματική αδράνεια και παχυσαρκία: Η καθιστική ζωή και το υπερβολικό βάρος συνδέονται με μεγαλύτερη πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του μαστού.

Οι απαραίτητες προληπτικές εξετάσεις

-Κλινική εξέταση από ειδικό γιατρό κάθε τρία χρόνια για γυναίκες από 20 ετών και πάνω και ετησίως για γυναίκες άνω των 40.

-Η πρώτη μαστογραφία θα πρέπει να γίνεται μεταξύ των 35 και των 40 ετών.

-Μετά την ηλικία των 40, η μαστογραφία πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Μια εξέταση η οποία είναι πλέων δωρεάν μέσω του προγράμματος «Προλαμβάνω».

Τα σημάδια του καρκίνου του μαστού

Στα αρχικά στάδια, ο καρκίνος του µαστού δεν παρουσιάζει συµπτώµατα και ανιχνεύεται συνήθως µε τη μαστογραφία.

Στη συνέχει, μπορεί να εµφανιστεί ένας ψηλαφητός όγκος, τράβηγμα του δέρματος ή της θηλής του µαστού. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο να εμφανιστεί με τη μορφή όγκου.

Μπορεί να μοιάζει με έκζεμα, πληγή, ρυτιδιασμένο δέρμα, κακάδι, κοκκινίλα, να αλλάζει το σχήμα του μαστού, να υπάρχει έκκριμα ή οποιαδήποτε άλλη αλλαγή στη θηλή.