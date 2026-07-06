Άγριος καυγάς σε εμφάνιση του Σταμάτη Γονίδη: “Βγάλε τον έξω ρε” (βίντεο)

Άγριος καυγάς μεταξύ θαμώνων ξέσπασε κατά τη διάρκεια εμφάνισης του Σταμάτη Γονίδη, με τον τραγουδιστή να παρεμβαίνει έξαλλος.

Συγκεκριμένα, εκεί που το κέφι ήταν στα ύψη, μια ξαφνική ένταση ανάμεσα σε θαμώνες μετατράπηκε γρήγορα σε άγριο καυγά, προκαλώντας αναστάτωση και αναγκάζοντας τον λαϊκό ερμηνευτή να πάρει θέση με τον δικό του, αυστηρό τρόπο.

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Όπως αποτυπώνεται και σε βίντεο που κάνει τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στο σημείο επικράτησε γρήγορα χάος, με δεκάδες άτομα να σπεύδουν για να χωρίσουν δύο άνδρες που είχαν πιαστεί στα χέρια.

Ο Σταμάτης Γονίδης, βλέποντας από ψηλά τις άσχημες εικόνες να χαλάνε τη γιορτινή ατμόσφαιρα, έγινε έξαλλος. Χωρίς να διστάσει, σταμάτησε να τραγουδά, πλησίασε στην άκρη της σκηνής και άρχισε να φωνάζει από το μικρόφωνο, απαιτώντας την άμεση απομάκρυνση του ανθρώπου που προκάλεσε τη φασαρία:

«Ρε συ, ένας μαλ@κ@ς θα χαλάσει 1.000 άτομα εδώ μέσα; Βγάλε τον έξω ρε, βγάλε τον έξω. Έξω! Άντε γ@μ@σου να πούμε».

Ωστόσο, κάποιοι γράφουν ότι το περαστατικό δεν συνέβη τώρα αλλά έχει γίνει παλαιότερα και απλά τώρα ανέβηκε ξανά το βίντεο στα social media.