Ιός του Δυτικού Νείλου: 5 νέοι θάνατοι και 58 κρούσματα σε μία εβδομάδα – 32 ασθενείς σε ΜΕΘ

Πέντε νέοι θάνατοι και 58 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν μέσα στην τελευταία εβδομάδα, σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ.

Την ίδια ώρα, 32 ασθενείς νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας, στοιχείο που αποτυπώνει τη σοβαρότητα της κατάστασης και διατηρεί σε εγρήγορση τις υγειονομικές Αρχές.

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Στους 24 οι θάνατοι από την αρχή του καλοκαιριού

Από την έναρξη της φετινής περιόδου κυκλοφορίας του ιού έχουν καταγραφεί συνολικά 290 κρούσματα σε ολόκληρη τη χώρα.

Ο συνολικός αριθμός των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους λόγω επιπλοκών που συνδέονται με τη λοίμωξη ανέρχεται πλέον σε 24.

Η αύξηση των περιστατικών κατά την τελευταία εβδομάδα υπογραμμίζει την ανάγκη αυξημένης επαγρύπνησης και αυστηρής τήρησης των μέτρων προστασίας από τα κουνούπια.

Πώς μεταδίδεται ο ιός του Δυτικού Νείλου

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών, τα οποία προηγουμένως έχουν μολυνθεί από πτηνά που φέρουν τον ιό.

Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, οι περισσότερες λοιμώξεις δεν προκαλούν συμπτώματα. Σε ορισμένους ασθενείς, ωστόσο, μπορεί να εμφανιστούν πυρετός, πονοκέφαλος, μυαλγίες, κόπωση ή εξανθήματα.

Σοβαρότερες εκδηλώσεις της νόσου μπορεί να επηρεάσουν το κεντρικό νευρικό σύστημα, με τους ηλικιωμένους και τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών.

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Τα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια

Οι πολίτες καλούνται να λαμβάνουν ατομικά μέτρα προφύλαξης, ιδιαίτερα κατά τις ώρες αυξημένης δραστηριότητας των κουνουπιών.

Μεταξύ των βασικών μέτρων περιλαμβάνονται:

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Η χρήση εγκεκριμένων εντομοαπωθητικών στο ακάλυπτο δέρμα και επάνω από τα ρούχα

Η επιλογή ρούχων που καλύπτουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια του σώματος

Η τοποθέτηση αντικουνουπικών πλεγμάτων σε πόρτες και παράθυρα

Η χρήση κουνουπιέρας όπου κρίνεται απαραίτητο

Η απομάκρυνση στάσιμων νερών από γλάστρες, δοχεία, υδρορροές και άλλες επιφάνειες

Η τακτική ανανέωση του νερού σε ποτίστρες ζώων

Η επιδημιολογική επιτήρηση συνεχίζεται, ενώ ο ΕΟΔΥ συστήνει ιδιαίτερη προσοχή στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και σε όσους αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας.