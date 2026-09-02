Σύκα: Γιατί κάνουν καλό στην υγεία μας 

Τα σύκα είναι από τα δημοφιλέστερα φρούτα της εποχής. Είναι νόστιμα, γλυκά και τα οφέλη τους για την υγεία μας είναι πολλαπλά καθώς περιέχουν πολύτιμα θρεπτικά συστατικά.

Καλύτερη λειτουργία του εντέρου

Χάρη στην υψηλή τους περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες βοηθούν στην καλή κινητικότητα του εντέρου και την ανακούφιση από τη δυσκοιλιότητα. Αποτελούν μια φυσική και ήπια επιλογή για καθημερινή υποστήριξη της πέψης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ρυθμίζουν την αρτηριακή πίεση

Η υψηλή περιεκτικότητα σε κάλιο και φυτικές ίνες στα σύκα βοηθάει στη ρύθμιση της πίεσης του αίματος και να συμβάλει στην υγεία της καρδιάς. Μελέτες έχουν δείξει ότι όσοι καταναλώνουν περισσότερο κάλιο, έχουν χαμηλότερη πίεση σε σχέση με τους υπόλοιπους.

Συμβάλλουν στην υγεία των οστών

Τα σύκα αποτελούν καλή πηγή μετάλλων που είναι σημαντικά για την υγεία των οστών, όπως είναι το ασβέστιο, το μαγνήσιο και ο φώσφορος. Σύμφωνα με μελέτες περιέχουν έως και 3,2 φορές περισσότερο ασβέστιο από άλλα φρούτα. Αποτελούν τα φρούτα, με τη δεύτερη μεγαλύτερη συγκέντρωση ασβεστίου μετά τα πορτοκάλια. Η περιεκτικότητα τους σε ασβέστιο και κάλιο θωρακίζει τα οστά και προλαμβάνει παθήσεις όπως η οστεοπόρωση, η αρθρίτιδα και η οστεοπενία.

Ευεργετικά στο δέρμα

Είναι πλούσια σε κάλιο, το οποίο βοηθά στη διατήρηση των σωστών επιπέδων ενυδάτωσης στα κύτταρα του δέρματος. Είναι επίσης πλούσια σε απαραίτητα θρεπτικά συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των βιταμινών Α και Ε, που θρέφουν το δέρμα αλλά και το τριχωτό της κεφαλής και βοηθούν στη βελτίωση της υγείας και της ανάπτυξης των μαλλιών.

Συμβάλλουν στον έλεγχο του σακχάρου

Οι φυτικές ίνες στα σύκα βοηθούν στη ρύθμιση των επιπέδων σακχάρου στο αίμα. Επιβραδύνουν την απορρόφηση του σακχάρου στην κυκλοφορία του αίματος, κάτι που περιορίζει τις μεγάλες αυξομειώσεις στα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Αυτό μπορεί να είναι ωφέλιμο για άτομα με διαβήτη ή για άτομα που κινδυνεύουν να αναπτύξουν διαβήτη.