Πώς διαλέγουν τα κουνούπια τα «θύματά» τους 

Την ώρα που η ανησυχία για τον ιό του Δυτικού Νείλου μεγαλώνει πολλοί αναρωτιούνται γιατί τα κουνούπια επιλέγουν μόνο εκείνους, όταν είναι σε πια παρέα ή σε ένα χώρο με αρκετό κόσμο.

Τι μαγνητίζει τα κουνούπια

Μελέτες έχουν δείξει ότι τα κουνούπια αγαπούν τον ιδρώτα, και την οσμή σώματος, ενώ η κατανάλωση αλκοόλ αυξάνει τον κίνδυνο τσιμπήματος. Παράλληλα ο τύπος ομάδας αίματος είναι ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας.

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Γιατί τα κουνούπια επιλέγουν κάποιους ανθρώπους

Οι άνθρωποι με ομάδα αίματος 0 είναι πιο ελκυστικοί για τα κουνούπια ενώ όσοι έχουν ομάδα αίματος Α είναι λιγότερο ελκυστικοί. Το 80% των ανθρώπων εκκρίνουν μία ουσία που σχετίζεται με την ομάδα αίματός τους και μυρίζουν πιο έντονα στα κουνούπια από άλλους.

Όσο κ αν ακούγεται περίεργο τα αρσενικά και τα θηλυκά έχουν εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά. Στα αρσενικά κουνούπια αρέσει το νέκταρ από τα άνθη των φυτών και δεν ενδιαφέρονται για τους ανθρώπους. Τα θηλυκά όμως χρειάζονται το αίμα για το γεύμα τους.

Ποιες τροφές να αποφύγετε

Η διατροφή παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς ορισμένες τροφές προσελκύουν και άλλες απωθούν τα κουνούπια.

–Οι μπανάνες είναι πλούσιες σε κάλιο όμως αυξάνουν την ποσότητα γαλακτικού οξέος που απελευθερώνεται από την επιδερμίδα. Πρόκειται για μια ουσία που προσελκύει τα κουνούπια.

-Ποιος μπορεί να πει όχι στο παγωτό, όμως περιέχει αρκετό γάλα. Όλα τα γαλακτοκομικά συμβάλλουν στην παραγωγή περισσότερου γαλακτικού οξέος. Προτιμήστε λοιπόν τα σορμπέ.

Απομακρύνετε τα κουνούπια με φυσικό τρόπο

Εάν θέλετε να διώξετε τα κουνούπια με φυσικό τρόπο και να αποφύγετε τα χημικά τότε το δεντρολίβανο, ο βασιλικός, το φασκόμηλο, ο δυόσμος, το λεμονόχορτο, ο ευκάλυπτος, η λεβάντα, το σκόρδο, η σιτρονέλα και το γεράνι θα κρατήσουν μακρυά τα κουνούπια από το σπίτι σας.