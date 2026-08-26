ΚΚΕ: Μέτρα με ευθύνη του κράτους για την αντιμετώπιση του Ιού του Δυτικού Νείλου

«Η σημαντική αύξηση των κρουσμάτων του ιού του Δυτικού Νείλου, ιδιαίτερα στην Αττική, τα περιστατικά βαριάς νόσησης και οι θάνατοι, που έχουν ήδη καταγραφεί, αναδεικνύουν για άλλη μια φορά την ανάγκη λήψης σοβαρών μέτρων με ευθύνη του κράτους» αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, το ΚΚΕ.

«Η κυβέρνηση δεν μπορεί να επικαλείται την “ατομική ευθύνη” όταν πρόκειται για ένα πρόβλημα δημόσιας υγείας, αφού ειδικά για τον ιό του Δυτικού Νείλου η κυκλοφορία του στη χώρα είναι γνωστή εδώ και χρόνια και σχεδόν κάθε καλοκαίρι καταγράφονται κρούσματα. Επομένως, ούτε το πρόβλημα είναι καινούργιο ούτε μπορεί να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία ότι η εξέλιξή του ήταν απρόβλεπτη.

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Για ακόμη μία φορά επιχειρείται να μεταφερθεί η ευθύνη της προστασίας στον ίδιο τον λαό, με συστάσεις για αντικουνουπικά, σίτες και απομάκρυνση στάσιμων νερών. Τα ατομικά μέτρα προστασίας, είναι απαραίτητα, αλλά δεν μπορούν να υποκαταστήσουν την ευθύνη του κράτους για οργανωμένη πρόληψη, επιτήρηση και προστασία της δημόσιας υγείας» προσθέτει η ανακοίνωση και τονίζει

«Απαιτείται άμεσα ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που να περιλαμβάνει:

— Ενίσχυση της πρόληψης και της καταπολέμησης των κουνουπιών, με συστηματικά προγράμματα προνυμφοκτονίας, χαρτογράφηση και αντιμετώπιση των εστιών αναπαραγωγής και στοχευμένες παρεμβάσεις όπου τα επιδημιολογικά και εντομολογικά δεδομένα το απαιτούν. Τα προγράμματα αυτά πρέπει να έχουν σταθερή χρηματοδότηση και να ξεκινούν έγκαιρα, όχι αφού εμφανιστούν δεκάδες ανθρώπινα κρούσματα.

— Ουσιαστική ενίσχυση της επιδημιολογικής, εντομολογικής και εργαστηριακής επιτήρησης, ώστε η αυξημένη κυκλοφορία του ιού να εντοπίζεται πριν φτάσουμε στην εκδήλωση σοβαρών περιστατικών. Συστηματική επιδημιολογική επιτήρηση των πτηνών (που είναι οι φυσικές δεξαμενές του ιού) και των ιπποειδών (που είναι ξενιστές).

— Άμεση διερεύνηση κάθε κρούσματος, εντατικοποίηση των παρεμβάσεων στις περιοχές αυξημένου κινδύνου, ενίσχυση της εργαστηριακής διάγνωσης και συστηματική ενημέρωση των γιατρών και των επαγγελματιών υγείας.

— Μόνιμη στελέχωση και επαρκής χρηματοδότηση των δομών δημόσιας υγείας, αφού οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας συνεχίζουν να είναι κατακερματισμένες και υποστελεχωμένες, με εργαζόμενους με προσωρινές συμβάσεις, οι όποιες παρεμβάσεις είναι αποσπασματικές- όπως και οι χρηματοδοτήσεις- και «της τελευταίας στιγμής».

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«Παράλληλα, απαιτείται ολοκληρωμένη και έγκαιρη ενημέρωση του πληθυσμού, με ιδιαίτερη μέριμνα για τις περιοχές όπου καταγράφεται αυξημένη κυκλοφορία του ιού και για τους ανθρώπους που κινδυνεύουν περισσότερο από σοβαρή νόσηση.

Συνεπώς, η προστασία από τον ιό του Δυτικού Νείλου ισοδυναμεί με την κρατική ευθύνη να υπάρχει οργανωμένη πρόληψη, επαρκής επιτήρηση, έγκαιρη καταπολέμηση των κουνουπιών και πλήρως στελεχωμένο δημόσιο σύστημα υγείας» επισημαίνει, καταλήγοντας, το ΚΚΕ.