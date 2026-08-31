«Πρεμιέρα» αύριο για τους βρεφονηπιακούς και τους παιδικούς σταθμούς 

Μετά από ένα όμορφο καλοκαίρι και πολλές στιγμές ξεγνοιασιάς ήρθε η ώρα τα μικρά παιδάκια να πάνε στον παιδικό σταθμό. Οι γονείς δεν έχουν να διαχειριστούν μόνο την προσαρμογή και τον αποχωρισμό αλλά και τις ιώσεις.

Η στενή επαφή των παιδιών μεταξύ τους αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για τη διασπορά των μικροοργανισμών και κατά συνέπεια των λοιμώξεων. Πιο ευάλωτα είναι τα παιδιά που πάνε για πρώτη φορά στον βρεφονηπιακό ή στον παιδικό σταθμό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Γιατί είναι πιο ευάλωτα τα παιδιά

Ο οργανισμός τους δεν έχει αναπτύξει πλήρως το ανοσοποιητικό σύστημα, με αποτέλεσμα να είναι πιο ευάλωτος σε σχέση με τον οργανισμό των ενηλίκων. Όσο μεγαλώνουν τόσο θα δυναμώνουν και θα γίνονται λιγότερο επιρρεπείς στις λοιμώξεις. Παράλληλα η μετάδοση των ιών είναι πιο εύκολη στα παιδιά λόγω του συγχρωτισμού.

Οι γονείς θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση χωρίς όμως να αγχώνονται. Το σημαντικότερο είναι να μάθετε στο παιδί σας,όσο γίνεται,σ’ αυτήν την ηλικία τους κανόνες υγιεινής.

-Πρέπει να μάθετε το παιδί σας να πλένει τα χέρια του, τόσο όταν είναι στο σχολείο όσο και όταν επιστρέφει στο σπίτι.

-Συμβουλέψτε το να μην αγγίζει τη μύτη, τα μάτια και το στόμα του, καθώς έτσι εμποδίζεται η είσοδος των ιών στον οργανισμό.

-Φροντίστε τη διατροφή των παιδιών, εμπλουτίζοντάς την με βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία, ώστε να τονώσετε το ανοσοποιητικό τους σύστημα.

–Δίνετε πολλά υγρά στα παιδιά σας, ώστε ο οργανισμός τους να είναι συνεχώς ενυδατωμένος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Κρατήστε τα παιδιά σας μακριά από παιδάκια που είναι άρρωστα , είτε αυτοί είναι συμμαθητές τους στο σχολείο είτε εσείς και τα αδέρφια τους στο σπίτι.

-Μην στέλνετε τα παιδιά σας στο σχολείο αν είναι άρρωστα, προτού θεραπευτούν εντελώς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Αλλάζετε το παιδί όταν έρχεται ιδρωμένο από το σχολείο.

-Αερίζετε τα δωμάτια του σπιτιού και βεβαιωθείτε ότι αυτό γίνεται και στους παιδικούς σταθμούς

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-Φροντίστε να κοιμούνται καλά και όσο το δυνατόν περισσότερο, καθώς ο ύπνος θωρακίζει τον οργανισμό.

-Μην παραβλέψετε τα πρώτα συμπτώματα όμως μύξα, βήχα, η δέκατα καθώς αν αντιμετωπιστούν έγκαιρα, μπορούν να αποφευχθούν τα χειρότερα.