ΠΑΣΟΚ κατά Τσίπρα: «Επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες»

Με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο σχολίασε το ΠΑΣΟΚ την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα και την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.).

«Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες: ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος και θα ξεχάσει πως εργαλειοποίησε τα αδιέξοδα και τις αγωνίες του για να κερδίσει την εξουσία εξαπατώντας τον», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

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«Οι πολίτες δεν ξεχνούν τον εμπαιγμό»

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι οι πολίτες «δεν ξεχνούν τον ωμό εμπαιγμό και την αναξιοπιστία», εξαπολύοντας επίθεση στον πρώην πρωθυπουργό για την πολιτική που ακολούθησε η κυβέρνησή του.

Η Χαριλάου Τρικούπη σημειώνει ότι ο Αλέξης Τσίπρας υπόσχεται σήμερα καλύτερες ημέρες στους συνταξιούχους, ενώ κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του καταργήθηκε το ΕΚΑΣ και θεσπίστηκαν οι περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου.

Τον κατηγορεί επίσης ότι αφαίρεσε την προστασία της πρώτης κατοικίας και επέτρεψε την είσοδο των funds στην Ελλάδα, ενώ τώρα εξαγγέλλει νέα μέτρα για τη στέγη και τους δανειολήπτες.

«Τάζει φοροελαφρύνσεις, εκείνος που αφαίμαξε φορολογικά τα μεσαία στρώματα και τους ελεύθερους επαγγελματίες», αναφέρει η ανακοίνωση.

Το ΠΑΣΟΚ προσθέτει ότι ο πρώην πρωθυπουργός υπόσχεται ένα νέο όραμα για τη χώρα, παρότι –όπως υποστηρίζει– υποθήκευσε τη δημόσια περιουσία για 99 χρόνια, ενώ επικαλείται ένα διαφορετικό ύφος εξουσίας, παρά τη στάση που τήρησε απέναντι στη Δικαιοσύνη και τις ανεξάρτητες Αρχές.

«Έκανε copy paste το 80% του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ»

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να παρουσιάσει το πρόγραμμά του πριν από την εμφάνιση του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.

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«Τώρα καταλάβαμε γιατί βιαζόταν ο κ. Τσίπρας να μιλήσει στη ΔΕΘ πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη. Μπας και πείσει έστω και έναν που δεν παρακολουθεί συχνά τις εξελίξεις πως έχει δικό του σχέδιο», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ.

Σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη, ο πρώην πρωθυπουργός, ενώ υποστήριζε ότι επιστρέφει για να καλύψει το «κενό αντιπολίτευσης», παρουσίασε ένα πρόγραμμα που αποτελεί κατά 80% αντιγραφή των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ.

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Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η αναφορά του Αλέξη Τσίπρα στη νέα ευρωπαϊκή σύγκλιση βασίστηκε στην περυσινή ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.

Η αιχμή για το Ταμείο Εθνικής Σύγκλισης

Το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τον πρόεδρο της ΕΛ.Α.Σ. ότι υιοθέτησε και την πρότασή του για τη δημιουργία Ταμείου Εθνικού Πλούτου, αλλάζοντας απλώς την ονομασία του.

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«Το Ταμείο Εθνικού Πλούτου που έχουμε εξαγγείλει, το βάφτισε Ταμείο Εθνικής Σύγκλισης», σημειώνει.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι από την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα απουσίαζαν δεσμεύσεις για την επαναφορά της 13ης σύνταξης, του 13ου μισθού, του ΕΚΑΣ και της δικαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας.

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«Ο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης μετρήθηκαν και κρίθηκαν»

Στο κλείσιμο της ανακοίνωσής του, το ΠΑΣΟΚ βάζει στο ίδιο πολιτικό κάδρο τον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστηρίζοντας ότι και οι δύο έχουν ήδη κυβερνήσει και έχουν κριθεί από τους πολίτες.

«Η Ελλάδα δεν έχει άλλο χρόνο για χάσιμο. Δώδεκα χρόνια πισωγυρίσματος είναι πολλά», τονίζει.

Καταλήγοντας, η Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίζει ότι οι πολίτες γνωρίζουν πλέον «ποιος κάνει πραγματική αντιπολίτευση και ποιος βάζει πλάτη στον Μητσοτάκη», καθώς και ποιος διαθέτει πολιτική αυτονομία, πρόγραμμα και στελέχη για την εφαρμογή μιας διαφορετικής πολιτικής.