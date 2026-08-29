Δήμαρχος Αλίμου: “Εντοπίστηκε κουνούπι θετικό στον ιό του Δυτικού Νείλου στην οδό Μεγίστης”

Σε άμεση εφαρμογή τέθηκε το προβλεπόμενο υγειονομικό πρωτόκολλο στον Άλιμο, μετά τον εντοπισμό κουνουπιού θετικού στον ιό του Δυτικού Νείλου σε ειδική παγίδα του Δήμου.

Όπως γνωστοποίησε ο δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης, το κουνούπι εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή της οδού Μεγίστης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αφορά τον εντοπισμό του ιού σε κουνούπι και δεν αποτελεί ανακοίνωση ανθρώπινου κρούσματος στην περιοχή.

Έκτακτοι ψεκασμοί σε ακτίνα 200 μέτρων

Μετά το εύρημα ενεργοποιήθηκε το σχετικό υγειονομικό πρωτόκολλο και από τις 06:30 το πρωί του Σαββάτου 29 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν ειδικές εργασίες καταπολέμησης των κουνουπιών.

Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν προνυμφοκτονία και ακμαιοκτονία στην οδό Μεγίστης, καθώς και σε ακτίνα 200 μέτρων γύρω από το σημείο όπου βρέθηκε το μολυσμένο κουνούπι.

Παράλληλα, συνεργεία του Δήμου διένειμαν στους κατοίκους ενημερωτικό υλικό με οδηγίες προστασίας.

Η έκκληση προς τους κατοίκους

Ο δήμαρχος Αλίμου κάλεσε τους πολίτες να διαβάσουν προσεκτικά τις οδηγίες του φυλλαδίου, ενώ ζήτησε να μη βάλουν τροφή για αδέσποτα ζώα στους δρόμους μέχρι το απόγευμα του Σαββάτου, λόγω των ειδικών ψεκασμών.

Σε ανάρτησή του ανέφερε:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Μία από τις ειδικές παγίδες κουνουπιών που έχουμε τοποθετήσει σε διάφορα σημεία της πόλης μας έπιασε κουνούπι με ιό Δυτικού Νείλου. Κατά συνέπεια, τίθεται σε εφαρμογή το σχετικό υγειονομικό πρωτόκολλο».

Συνεχίζονται οι προληπτικοί ψεκασμοί

Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε εξέλιξη το τακτικό πρόγραμμα προληπτικών ψεκασμών σε ολόκληρο τον Άλιμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Μάρτιο και, σύμφωνα με τον Δήμο, θα συνεχιστεί έως τον Δεκέμβριο, με παρεμβάσεις τόσο από τα δημοτικά συνεργεία όσο και από την Περιφέρεια Αττικής.

Ποια κουνούπια μεταδίδουν τον ιό

Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται στους ανθρώπους κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων κουνουπιών του γένους Culex.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα συγκεκριμένα κουνούπια παρουσιάζουν αυξημένη δραστηριότητα κυρίως από το σούρουπο έως τις πρώτες πρωινές ώρες. Το κουνούπι «τίγρης», παρά την ευρεία παρουσία του στη χώρα, δεν θεωρείται ο βασικός φορέας του συγκεκριμένου ιού.