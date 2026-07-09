Καλοκαιρινές μυκητιάσεις: Οι απειλητικοί μικροοργανισμοί που προτιμούν τις γυναίκες 

Βουτιές στη θάλασσα και την πισίνα, ηλιοθεραπεία στην αμμουδιά, κ όλη μέρα με ένα μαγιό στη παραλία… Αυτές είναι οι ιδανικές διακοπές για τους περισσότερους, όμως να μην χαλάσουν, υπάρχουν κάποιοι κανόνες προκειμένου να παραμείνετε υγιείς.

Τι είναι οι μύκητες και ποιες περιοχές προσβάλλουν

Οι μύκητες είναι μικροοργανισμοί που ζουν σε θερμά και υγρά περιβάλλοντα. Γι’ αυτό και τα καλοκαίρια παρατηρούνται πολλά περιστατικά καθώς ευνοείται η ανάπτυξη και η μετάδοσή τους.

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Ορισμένοι λανθασμένα πιστεύουν ότι οι γυναίκες «κολλούν» τους μύκητες από τη θάλασσα. Για να συμβεί αυτό θα πρέπει η περιοχή όπου κολυμπούν να είναι πολύ μολυσμένη.

Οι μύκητες ευθύνονται για μολύνσεις στα πόδια, τα χέρια, το κεφάλι, το πρόσωπο, τη βουβωνική χώρα αλλά και τον κορμό του σώματος. Κάθε μέρος του σώματος μπορεί να προβληθεί από αυτούς τους μικροοργανισμούς που μεγαλώνουν στο εξωτερικό στρώμα του δέρματος και συνήθως εκδηλώνονται με κυκλικό εξάνθημα, το οποίο είναι κόκκινο στην περίμετρό του ενώ στο κέντρο το δέρμα δείχνει υγιές.

Συμπτώματα που πρέπει να προσέξετε

-Κνησμός, τσούξιμο και ερυθρότητα

-Σκάσιμο ή ξεφλούδισμα του δέρματος κυρίως ανάμεσα στα δάχτυλα

-Αλλαγή χρώματος στα νύχια

-Μικρά σπυράκια ή εξανθήματα σε σημεία με υγρασία όπως τη βουβωνική χώρα ή τις μασχάλες

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Πώς θα τις αποφύγετε

– Αλλάξτε το βρεγμένο μαγιό και να έχετε πάντα μαζί σας ένα δεύτερο.

– Χωρίς στεγνή πετσέτα στην άμμο και τις ξαπλώστρες είναι απαγορευτικό.

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– Να φοράτε ανοικτά παπούτσια και αποφύγετε τα αθλητικά που προκαλούν μεγάλη εφίδρωση και δεν αναπνέει η επιδερμίδα. Ακόμα κι αν φοράτε βαμβακερές κάλτσες, λόγω του ότι συγκρατούν το ιδρώτα, να θυμάστε να τις αλλάζετε συχνά.

– Δεν πρέπει να είστε ποτέ ξυπόλητοι στην παραλία, την πισίνα ή σε ντουζιέρες.

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-Να κάνετε συχνά ντους κατά τη διάρκεια της μέρας και να στεγνώνετε καλά περιοχές με πτυχές, όπως κάτω από το στήθος, αλλά και τις περιοχές ανάμεσα στα δάχτυλα των χεριών και των ποδιών.

-Να φοράτε βαμβακερά εσώρουχα γιατί τα συνθετικά εσώρουχα και τα στενά παντελόνια συγκρατούν την υγρασία σε αντίθεση με τα βαμβακερά που αναπνέουν.