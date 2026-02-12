Διπλασιάστηκαν οι εισαγωγές στα επείγοντα τον Ιανουάριο – Τα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας
Μεγάλη αύξηση περιστατικών στα ΤΕΠ λόγω των εποχικών ιώσεων
Σχεδόν διπλασιασμό των περιπτώσεων εισαγωγής στα επείγοντα των νοσοκομείων τον Ιανουάριο όπως αποκαλύπτουν στοιχεία του υπουργείου Υγείας.
Ειδικότερα, σε ανάρτηση του ο Άδωνις Γεωργιάδης περιγράφει περισσότερα από 100.000 περιστατικά στα ΤΕΠ και αύξηση της πίεσης στις υγειονομικές υπηρεσίες με τον χρόνο εξυπηρέτησης να αυξάνεται λίγο στις 4 ώρες και 13 λεπτά.
Αναλυτικά η ανάρτηση:
Τον Ιανουάριο καταγράφηκαν περισσότερα από 100 χιλ. περιστατικά στα Τμήμα Επειγόντων των εφημερεύοντων νοσοκομείων της χώρας, έναντι 54 χιλ. περιστατικών τον Δεκέμβριο, μια αύξηση +52% που αντικατοπτρίζει την έντονη εποχική πίεση λόγω των χειμερινών ιώσεων.
Ο μέσος χρόνος εξυπηρέτησης διαμορφώθηκε στις 4 ώρες και 13 λεπτά (από 3 ώρες και 53 λεπτά τον Δεκέμβριο), χωρίς όμως να ανατρέπει τη σταθερή βελτίωση στους χρόνους αναμονής και εξυπηρέτησης των πολιτών που καταγράφεται τους προηγούμενους μήνες.
Ενδεικτικά, από τον Φεβρουάριο 2025, έως τον Νοέμβριο επιτύχαμε μείωση -65% στον χρόνο εξυπηρέτησης, πριν από την αναμενόμενη εποχική άνοδο κατά +25% τους τελευταίους χειμερινούς μήνες (Δεκέμβριο – Ιανουάριο). Σε ό,τι αφορά τη διακύμανση μεταξύ των νοσοκομείων, η μεγαλύτερη προσέλευση τον Ιανουάριο με φθίνουσα σειρά καταγράφηκε ως εξής:
ΓΝΑ ΚΑΤ – 9.020 περιστατικά
ΓΝΑ Γεννηματάς – 8.074 περιστατικά
ΓΝΘ Ιπποκράτειο – 7.603 περιστατικά
ΠΓΝ Πατρών 6.417 περιστατικά
ΓΝΑ Ευαγγελισμός – 6.122 περιστατικά
ΠΓΝ Αττικόν 6.095
