Μυστήριο στο Παγκράτι με τα δύο αδέλφια – Νεκρός σε προχωρημένη σήψη ο ένας, δίνει εξηγήσεις ο άλλος

Μαίνεται το θρίλερ με τον άνδρα που το απόγευμα της Κυριακής 5/7 βρέθηκε νεκρός σε κατάσταση προχωρημένης σήψης σε διαμέρισμα στο Παγκράτι.

Οι αστυνομικοί, που έσπευσαν στο σημείο, προσήγαγαν τον 63χρονο αδελφό του, ο οποίος βρισκόταν στο ίδιο διαμέρισμα και δίνει εξηγήσεις στις Αρχές.

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Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, χθες το απόγευμα πολίτες κάλεσαν το κέντρο της Άμεσης Δράσης και ανέφεραν έντονη δυσοσμία από διαμέρισμα πολυκατοικίας στην οδό Αστυδάμαντος 21. Στο διαμέρισμα φέρονται να διέμεναν δύο αδέλφια, ηλικίας 63 ετών.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο διαμέρισμα, έκαναν έρευνα και εντόπισαν τη σορό του ενός άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνια, ενώ βρήκαν τον αδελφό του εν ζωή μέσα στο διαμέρισμα, αλλά σε διπλανό δωμάτιο.

Μέχρι στιγμής, οι Αρχές δεν έχουν διαπιστώσει τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου, ενώ καθοριστική είναι η ιατροδικαστική εξέταση, που θα δείξει αν ο θάνατος οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια ή σε άλλη αιτία.

Η Αστυνομία, πάντως, εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ο 63χρονος αδελφός του νεκρού έχει προσαχθεί και δίνει εξηγήσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δύο αδέλφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα, ενώ οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ήταν πρώην αστυνομικοί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι τα δύο αδέλφια δημιουργούσαν συχνά προβλήματα. Οι ίδιες μαρτυρίες αναφέρουν ότι υπήρχαν φορές που καβγάδιζαν έντονα μεταξύ τους, καθώς και με άλλους ενοίκους της πολυκατοικίας.

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Η έρευνα της Αστυνομίας είναι σε εξέλιξη, ενώ τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης αναμένεται να ρίξουν περισσότερο φως στα αίτια και στις συνθήκες θανάτου του άνδρα.