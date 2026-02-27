Αγιασμός λειτουργίας της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμόσχευσης Ήπατος του ΕΚΠΑ στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Λαϊκό”

Παρουσία της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, Ειρήνης Αγαπηδάκη, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026 ο αγιασμός λειτουργίας της Χειρουργικής Κλινικής Μεταμόσχευσης Ήπατος και Χειρουργικής Ηπατοπαθών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό».

Τον αγιασμό τέλεσε ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος, Ιερώνυμος Β’.

Το Υπουργείο Υγείας ανταποκρινόμενο σε ένα ζωτικό αίτημα της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ ίδρυσε τη συγκεκριμένη Κλινική, η οποία στα δύο χρόνια λειτουργίας της έχει ήδη επιδείξει σημαντικό έργο, καθώς έχουν πραγματοποιηθεί 62 μεταμοσχεύσεις ήπατος και δεκάδες ογκολογικές επεμβάσεις, ενώ έχει ξεκινήσει και το πρόγραμμα μεταμόσχευσης ήπατος από ζώντα δότη. Μέχρι σήμερα, έχουν εκτιμηθεί εννέα ζευγάρια δότη-λήπτη και έχουν πραγματοποιηθεί ήδη τρεις μεταμοσχεύσεις από ζώντα δότη, αποδεικνύοντας την υψηλή επιστημονική επάρκεια και την ταχεία ανάπτυξη της δομής.

Το Υπουργείο Υγείας, πέραν της ίδρυσης και εγκατάστασης της Κλινικής στο Λαϊκό Νοσοκομείο, έχει ενισχύσει ουσιαστικά τη στελέχωσή της, προχωρώντας στο διορισμό δύο Επιμελητών Β’, στη μετακίνηση ενός ακόμη Επιμελητή Β’ με παράλληλη απασχόληση στις μεταμοσχεύσεις, στην κατανομή τριών επιπλέον θέσεων Επιμελητών Β’ που βρίσκονται υπό προκήρυξη, καθώς και στην αναγνώριση ειδικότητας χειρουργικής με την κατανομή έξι ειδικευόμενων χειρουργών στην Κλινική. Παράλληλα, στο επιστημονικό δυναμικό της δομής περιλαμβάνονται, πέραν του Διευθυντή – Καθηγητή Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων Γεώργιου Σωτηρόπουλου, ένας νεοεκλεγείς Επίκουρος Καθηγητής Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων που επέστρεψε στη χώρα μας μετά από 16 χρόνια κλινικής δραστηριότητας στη Γερμανία, στο πλαίσιο της στρατηγικής brain gain, καθώς και δύο επιστημονικοί συνεργάτες με χρηματοδότηση από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ, Γεράσιμος Σιάσος, η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ, Ελένη Λάγιου, ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Νικόλαος Αρκαδόπουλος, η Διοικήτρια της 1ης ΥΠΕ, Όλγα Μπαλαούρα, και ο Διοικητής του Λαϊκού Νοσοκομείου, Θεοφάνης Ροϊδης.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, δήλωσε: «Η λειτουργία και η σταθερή ανάπτυξη της Κλινικής αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών μεταμόσχευσης στη χώρα μας. Η πρόοδος αυτή είναι αποτέλεσμα της αγαστής συνεργασίας που έχουμε, ως ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, με τον Υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη, καθώς και με την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, η συμβολή της οποίας είναι καθοριστική για τη διαρκή αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας και την ενίσχυση της καινοτομίας στον τομέα των μεταμοσχεύσεων. Με σύγχρονες υποδομές, εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και την αξιοποίηση επιστημόνων με σημαντική διεθνή εμπειρία, ενισχύεται έμπρακτα η δυνατότητα παροχής υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένης φροντίδας σε ασθενείς με σοβαρά ηπατικά νοσήματα. Σταθερή προτεραιότητά μας είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση του ΕΣΥ και των δομών του, ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες υγείας».