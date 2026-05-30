Ειρήνη Αγαπηδάκη: Μοναξιά, όνειρα, ταυτότητα και μουσική – Οι έφηβοι της Ελλάδας ανέβηκαν στη σκηνή και τραγούδησαν για αυτά που δυσκολευόμαστε να πούμε

Με μια μεγάλη γιορτή δημιουργίας, συμμετοχής και έκφρασης στο Ωδείο Αθηνών, ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα Μουσικών Εργαστηρίων Καλλιτεχνικής Έκφρασης και Ψυχικής Ενδυνάμωσης Εφήβων. Η σημαντική αυτή πρωτοβουλία υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με τη UNICEF στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης για την Προαγωγή της Υγείας Παιδιού και Οικογένειας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μαθητές και μαθήτριες 15 Μουσικών Σχολείων από όλη την Ελλάδα (Άμφισσας, Ηγουμενίτσας, Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Καλαμάτας “Μαρία Κάλλας», Καρδίτσας, Κέρκυρας, Λάρισας, Πατρών, Πρέβεζας, Ρεθύμνου, Ρόδου, Σάμου, Σιάτιστας “Κωνσταντίνος και Ελένη Παπανικολάου”, Τρίπολης “Δημήτρης Μητροπάνος”) ανέβηκαν στη σκηνή και παρουσίασαν τα πρωτότυπα τραγούδια που δημιούργησαν.

Τα έργα αυτά γεννήθηκαν μέσα από μια μοναδική διαδικασία καλλιτεχνικής συνδημιουργίας, με την καθοδήγηση των Πρεσβευτών Καλής Θελήσεως της UNICEF στην Ελλάδα, Έλενας Παπαρίζου, του Γιώργου Περρή και του Νίκου Πορτοκάλογλου, οι οποίοι μαζί με εξειδικευμένους επαγγελματίες ψυχικής υγείας διασφάλισαν ένα απόλυτα ασφαλές και υποστηρικτικό πλαίσιο για τα παιδιά.

Κεντρικός στόχος των εργαστηρίων, ήταν η δημιουργία ασφαλών χώρων έκφρασης για τους νέους ανθρώπους, η ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας, η μείωση του στίγματος γύρω από την ψυχική υγεία και η ανάδειξη της φωνής των ίδιων των παιδιών σε ζητήματα που τα αφορούν.

Μέσα από τη μουσική, οι μαθητές μίλησαν ανοιχτά για την εφηβεία, τις σχέσεις, την ταυτότητα, τα όνειρα, τη μοναξιά, αλλά και τη σημασία της ανθρώπινης σύνδεσης.

Τα τραγούδια αυτά αποτελούν αυθεντικά μηνύματα από τους νέους όχι μόνο προς τους συνομηλίκους τους αλλά προς ολόκληρη την κοινωνία, αξιοποιώντας τη δύναμη της επικοινωνίας ως μέσο ευαισθητοποίησης και θετικής κοινωνικής αλλαγής.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, δήλωσε σχετικά: «Είμαι και συγκινημένη και εντυπωσιασμένη, γιατί διάβασα τους στίχους που γράψατε και παρότι είμαι 46 ετών, νιώθω περίπου όπως εσείς. Οπότε είτε έχω μέσα μου ακόμη ένα παιδί, είτε αυτά που γράψατε αφορούν όλους μας και όλες μας. Τη μοναξιά, τις δυσκολίες, τη θλίψη, τα προβλήματα που έχουμε στη ζωή μας.

Θέλω να ξέρετε ότι για μένα όλο αυτό το ταξίδι, που κάναμε για την ψυχική υγεία, ήταν απλώς η αρχή. Θεωρώ ότι, πέρα από τα μεγάλα λόγια που ακούμε συχνά στην πολιτική, ότι η νέα γενιά είναι το μέλλον, για μένα αυτό δεν είναι απλώς λέξεις, είναι πράξη.

Η τέχνη είναι από τα πιο σπουδαία εργαλεία, και για την ψυχική υγεία και για τη ζωή. Και θέλω να κρατήσετε κάτι που θα σας πω:

Πολλές φορές στεναχωριόμαστε γιατί δεν έχουμε όλες τις προϋποθέσεις για κάποια πράγματα στη ζωή. Όμως η ζωή είναι ένα ταξίδι. Μην σκέφτεστε ποτέ μόνο πού θέλετε να φτάσετε. Να σκέφτεστε κάθε μέρα τι έχει νόημα για εσάς, τι σας δίνει νόημα στη ζωή.

Το νόημα της ζωής είναι κάτι που το δημιουργούμε μόνοι μας. Και η μουσική, η έκφραση, τα τραγούδια είναι το απόλυτο εργαλείο για να μπορέσουμε να ζήσουμε ως άνθρωποι και όχι απλώς ως άνθρωποι που δουλεύουν όλη μέρα.

Το λέω αυτό γιατί τα επόμενα χρόνια θα είναι ακόμη δυσκολότερα με την τεχνολογία και έχει σημασία να παραμείνουμε άνθρωποι.

Εγώ όταν είμαι κουρασμένη ή πιεσμένη, ακούω μουσική. Σήμερα λοιπόν άρχισα τη μέρα μου με τις δικές σας μελωδίες.»

Από την πλευρά του, ο Διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα, Ghassan Khalil, τόνισε:

«Τα τραγούδια που παρουσιάστηκαν σήμερα δεν είναι απλώς καλλιτεχνικές δημιουργίες. Είναι αυθεντικά μηνύματα νέων ανθρώπων προς συνομηλίκους τους για την ψυχική υγεία, τους προβληματισμούς, τους φόβους και τα όνειρά τους, την αγωνία αλλά και την ελπίδα.»

Η μουσική εκδήλωση αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού.

Η Εθνική Δράση για την Προαγωγή της Υγείας Παιδιού και Οικογένειας περιλαμβάνει ένα πλέγμα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων, την υποστήριξη γονέων και οικογενειών, την πρόληψη του αυτοτραυματισμού, καθώς και την ενίσχυση της ψηφιακής ευημερίας των νέων.