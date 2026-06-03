Αγαπηδάκη: «Η τηλεϊατρική ενισχύει ουσιαστικά την ισότιμη πρόσβαση στην υγεία»

Τη στρατηγική σημασία της τηλεϊατρικής για το μέλλον του Εθνικού Συστήματος Υγείας ανέδειξε η 1η Ενημερωτική Ημερίδα για το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής (ΕΔΙΤ), η οποία πραγματοποιήθηκε σήμερα.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υγείας, στελέχη της δημόσιας διοίκησης, φορείς υγείας και τεχνολογικούς παρόχους, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο που αναμένεται να διαδραματίσει το ΕΔΙΤ στον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών υγείας.

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Όπως επισημάνθηκε, το νέο δίκτυο δεν αποτελεί μόνο ένα έργο τεχνολογικής αναβάθμισης, αλλά μια σημαντική παρέμβαση με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, που φιλοδοξεί να διασφαλίσει ισότιμη πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης, ενισχύοντας ιδιαίτερα τις απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές της χώρας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη δραστική μείωση των άσκοπων μετακινήσεων των ασθενών, στην αποσυμφόρηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και στην ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Παράλληλα, αναδείχθηκε ο ρόλος του δικτύου στη θωράκιση γιατρών και νοσηλευτών μέσω προηγμένων υπηρεσιών τηλεσυμβουλευτικής και τηλεκπαίδευσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η παρουσίαση της επέκτασης του δικτύου σε όλη τη χώρα, μέσω ανάπτυξης νέων Σταθμών Τηλεϊατρικής Ιατρού-Ασθενούς και Ιατρού-Συμβούλου, συστημάτων κατ’ οίκον παρακολούθησης, εκπαιδευτικών κέντρων και υποδομών επιχειρησιακής υποστήριξης. Οι νέες αυτές δομές θα ενισχύσουν σημαντικά τη δυνατότητα παροχής άμεσων και αξιόπιστων υπηρεσιών υγείας σε απομακρυσμένες και νησιωτικές περιοχές.

Το ΕΔΙΤ αποτελεί ένα σύγχρονο, ανθρωποκεντρικό πολυεργαλείο στην υπηρεσία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προσφέροντας υπηρεσίες τηλεσυμβουλευτικής, τηλεπαρακολούθησης, τηλεψυχιατρικής και συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του υγειονομικού προσωπικού, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας παροχής υπηρεσιών υγείας και την ενίσχυση της ισότιμης πρόσβασης κάθε πολίτη.

Το ΕΔΙΤ αποτελεί εμβληματικό έργο του υπουργείου Υγείας και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ΟΤΕ ως ανάδοχο.

Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη τόνισε: «Το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής αποτελεί ένα εμβληματικό έργο για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Δημόσιας Υγείας, το οποίο ήδη αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται υπηρεσίες υγείας στη χώρα μας.

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Σήμερα διαθέτουμε 305 σταθμούς γιατρού-ασθενούς και 35 σταθμούς γιατρού-συμβούλου, που επιτρέπουν την άμεση και ισότιμη πρόσβαση των πολιτών σε ιατρική φροντίδα, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, αναπτύσσονται Κινητές Ομάδες Υγείας του ΕΟΔΥ και περίπου 3.000 συστήματα κατ’ οίκον νοσηλείας, τα οποία φέρνουν τις υπηρεσίες υγείας πιο κοντά στον πολίτη από ποτέ.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η συνεργασία που αναπτύσσουμε με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για τη δημιουργία ενιαίου επιχειρησιακού κέντρου στο Αττικό Νοσοκομείο, το οποίο θα ενοποιεί την τηλεϊατρική, τις Κινητές Ομάδες Υγείας και τις δράσεις πεδίου, ενισχύοντας καθοριστικά τον επιχειρησιακό συντονισμό και την ταχύτητα ανταπόκρισης σε όλη τη χώρα.

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Το νέο αυτό οικοσύστημα, στο οποίο εντάσσεται και το ΕΔΙΤ, ενισχύει ουσιαστικά την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε υπηρεσίες υγείας, ανεξαρτήτως γεωγραφικής θέσης, αποσυμφορεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας και αλλάζει συνολικά το μοντέλο παροχής φροντίδας.

Πρόκειται για μια μεγάλη μεταρρύθμιση που ήδη αποδίδει αποτελέσματα και θέτει τις βάσεις για ένα πιο σύγχρονο, πιο αποτελεσματικό και πιο ανθρώπινο σύστημα υγείας».

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Ο διευθύνων σύμβουλος της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΜΑΕ, Σταύρος Ασθενίδης, δήλωσε: «Στην Κοινωνία της Πληροφορίας, είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για την υλοποίηση του ΕΔΙΤ γιατί δεν αποτελεί απλώς μια ακόμη ψηφιακή υποδομή, αλλά ένα ουσιαστικό βήμα προς ένα πιο δίκαιο, πιο προσβάσιμο και πιο σύγχρονο σύστημα υγείας για όλους. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με υψηλές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές. Ενσωματώνει σύγχρονες υποδομές, διαλειτουργικότητα και ασφάλεια δεδομένων και παραδίδεται πλήρως λειτουργικό και έτοιμο να εξυπηρετήσει πολίτες και επαγγελματίες υγείας σε όλη την Ελλάδα».

Η μεγάλη ανταπόκριση των συμμετεχόντων και ο γόνιμος διάλογος που αναπτύχθηκε επιβεβαίωσαν τη δυναμική και την αναγκαιότητα του έργου. Το Εθνικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής συνεχίζει την πορεία του, αναδεικνύοντας ότι η τεχνολογία οφείλει και μπορεί να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, ως ο βασικός πυλώνας μιας δίκαιης, σύγχρονης και ψηφιακής υγειονομικής φροντίδας για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα.