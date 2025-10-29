Άδωνις Γεωργιάδης: Ξεκινά ο ψηφιακός βοηθός για τον γιατρό στον εθνικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας

Μέσω ανάρτησής του στο X (πρώην Twitter), ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε την έναρξη λειτουργίας του Ψηφιακού Βοηθού για τον Γιατρό στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας. Η νέα αυτή εφαρμογή στοχεύει στη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών, στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην ασφάλεια στη λήψη ιατρικών αποφάσεων.

Δείτε την σχετική ανάρτηση του υπουργού υγείας:

Η ψηφιακή Επανάσταση που συντελείται στην Υγεία κάνει σήμερα ένα ακόμη βήμα. Σήμερα προσθέσαμε και λειτουργεί στον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας ο Ψηφιακός Βοηθός για τον Γιατρό: Ο Ψηφιακός Βοηθός Γιατρού προσφέρει στους επαγγελματίες υγείας άμεση και ολοκληρωμένη πρόσβαση στα στοιχεία του ασθενή, εξασφαλίζοντας: εξοικονόμηση χρόνου, μείωση της γραφειοκρατίας, καλύτερο συντονισμό της φροντίδας, και μεγαλύτερη ασφάλεια στη λήψη ιατρικών αποφάσεων. Με τον Ψηφιακό Βοηθό, ο γιατρός μπορεί να επικεντρωθεί περισσότερο σε αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία:

τη φροντίδα του ασθενή. Η τεχνολογία γίνεται πλέον πολύτιμος σύμμαχος του γιατρού και εγγύηση καλύτερης φροντίδας για κάθε πολίτη, ενώ ταυτόχρονα ενισχύεται η διαφάνεια, η αποτελεσματικότητα και η συνέχεια στη φροντίδα υγείας. Σε διάστημα ενός μήνα, θα παρουσιαστεί και ο Ψηφιακός Βοηθός Πολίτη, ο οποίος θα επιτρέπει στους πολίτες να έχουν εύκολη, προσωποποιημένη και ασφαλή πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και στα δεδομένα τους. Η Υγεία περνά στη νέα ψηφιακή εποχή — διαθέσιμη σε όλους.