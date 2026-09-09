iPhone Duo: Η Apple παρουσίασε το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone – Τιμή και χαρακτηριστικά

Το πρώτο αναδιπλούμενο iPhone στην ιστορία της παρουσίασε η Apple, πραγματοποιώντας μία από τις σημαντικότερες σχεδιαστικές αλλαγές που έχουν γίνει στη δημοφιλή σειρά των smartphones της.

Το νέο iPhone Duo συνδυάζει τη φορητότητα ενός συμβατικού κινητού τηλεφώνου με την επιφάνεια εργασίας μιας μικρής ταμπλέτας, χάρη στον αναδιπλούμενο σχεδιασμό και τις δύο οθόνες του.

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Όταν είναι κλειστό, έχει διαστάσεις που παραπέμπουν σε διαβατήριο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως ένα κανονικό iPhone. Με το άνοιγμά του, όμως, αποκαλύπτεται η μεγάλη εσωτερική οθόνη, η οποία έχει σχεδιαστεί για βίντεο, παιχνίδια και παράλληλη χρήση εφαρμογών.

Εσωτερική οθόνη 7,6 ιντσών

Ανοιχτό, το iPhone Duo διαθέτει αναδιπλούμενη εσωτερική οθόνη 7,6 ιντσών, τη μεγαλύτερη που έχει τοποθετήσει μέχρι σήμερα η Apple σε iPhone.

Η αυξημένη επιφάνεια επιτρέπει την προβολή περισσότερου περιεχομένου, τη χρήση εφαρμογών σε διάταξη πολλαπλών παραθύρων και την εκτέλεση διαφορετικών εργασιών ταυτόχρονα.

Η Apple έχει χρησιμοποιήσει ειδική επίστρωση nano-texture, με στόχο τον περιορισμό των αντανακλάσεων και τη βελτίωση της εμπειρίας θέασης κάτω από διαφορετικές συνθήκες φωτισμού.

Εξωτερική οθόνη 5,4 ιντσών

Όταν παραμένει διπλωμένο, το iPhone Duo λειτουργεί μέσω μιας εξωτερικής οθόνης 5,4 ιντσών, η οποία προορίζεται για τις συνηθισμένες καθημερινές λειτουργίες, όπως οι κλήσεις, τα μηνύματα, η πλοήγηση και η γρήγορη πρόσβαση στις εφαρμογές.

Ο σχεδιασμός του είναι τύπου «βιβλίου», με την Apple να επιδιώκει να διατηρήσει τη συσκευή εύχρηστη και σχετικά συμπαγή όταν είναι κλειστή.

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Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά που παρουσιάστηκαν, οι δύο οθόνες υποστηρίζουν τεχνολογία ProMotion, λειτουργία always-on και φωτεινότητα που μπορεί να φτάσει έως τα 3.000 nits.

Το πρώτο iPhone με υποστήριξη Apple Pencil

Μία ακόμη σημαντική προσθήκη είναι η υποστήριξη του Apple Pencil, η οποία επεκτείνει τις δυνατότητες της μεγάλης εσωτερικής οθόνης.

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Οι χρήστες θα μπορούν να κρατούν σημειώσεις, να σχεδιάζουν και να επεξεργάζονται έγγραφα, μετατρέποντας ουσιαστικά το iPhone Duo σε μία συσκευή που κινείται ανάμεσα στο smartphone και το iPad.

Στα 1.999 δολάρια η αρχική τιμή

Το iPhone Duo θα κυκλοφορήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες με αρχική τιμή 1.999 δολάρια για την έκδοση με αποθηκευτικό χώρο 256 GB, ενώ θα διατεθούν και μεγαλύτερες εκδόσεις χωρητικότητας.

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Οι προπαραγγελίες αναμένεται να ξεκινήσουν στις 16 Οκτωβρίου, ενώ η επίσημη κυκλοφορία του έχει προγραμματιστεί για τις 23 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν μετά την παρουσίαση.

Η τιμή και η ημερομηνία διάθεσης στην Ελλάδα δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστές.

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Με την παρουσίαση του iPhone Duo, η Apple εισέρχεται επίσημα στην κατηγορία των αναδιπλούμενων smartphones, όπου δραστηριοποιούνται εδώ και χρόνια κατασκευαστές όπως η Samsung, η Google, η Motorola και η Huawei.