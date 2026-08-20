Πανεύκολο τοστ – ομελέτα στο τηγάνι – Η πιο νόστιμη συνταγή

Το τοστ και η ομελέτα είναι δύο από τις πιο εύκολες επιλογές για ένα γρήγορο γεύμα, αφού δεν απαιτούν ιδιαίτερες μαγειρικές γνώσεις ούτε πολύ χρόνο στην κουζίνα. Τι γίνεται, όμως, όταν συνδυάζουμε αυτά τα δύο αγαπημένα πιάτα σε μία συνταγή; Το αποτέλεσμα είναι μια απλή αλλά ιδιαίτερα νόστιμη πρόταση, ιδανική για όσους θέλουν κάτι χορταστικό χωρίς πολύ κόπο.

Διαβάστε παρακάτω αναλυτικά τα υλικά που θα χρειαστείτε και βήμα προς βήμα την εκτέλεση της συνταγής:

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ΥΛΙΚΑ

2 φέτες ψωμί τοστ

2 μεσαία αβγά

1 φέτα τυρί τοστ

1 φέτα αλλαντικό της επιλογής μας

2κ.σ. ελαιόλαδο

Αλάτι

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Πιπέρι

ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Σε ένα μπολ χτυπάμε τα αβγά μαζί με πιπέρι και αλάτι.

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Σε ένα αντικολλητικό τηγάνι ρίχνουμε ελαιόλαδο και έπειτα τα αβγά μας.

Αφού “στεγνώσει” προσθέτουμε από πάνω τις φέτες από το ψωμί τοστ, τοποθετώντας τες την μία δίπλα στην άλλη.

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Αναποδογυρίζουμε με την βοήθεια ενός πιάτου τα αβγά με το ψωμί και έπειτα βάζουμε επάνω στη μία φέτα το τυρί και το αλλαντικό μας.

Διπλώνουμε στα δύο και σερβίρουμε.

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Το τοστ – ομελέτα μας είναι έτοιμο. Καλή απόλαυση!