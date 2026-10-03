Gastrosophy Fest powered by Protergia: Η Αθήνα ως γαστρονομικός προορισμός

Τη σύγχρονη ελληνική κουζίνα ως μια εξωστρεφή, ζωντανή και διαρκώς εξελισσόμενη μορφή πολιτισμού επιδιώκει να αναδείξει το Gastrosophy Fest powered by Protergia που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2026 στο Κλειστό Γήπεδο Φαλήρου (Tae Kwon Do).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, από τις 13:00, οι πόρτες ανοίγουν για μια ολοήμερη εμπειρία γεμάτη νέες γεύσεις, πρωτοπόρες ιδέες, ζωντανές συζητήσεις και μοναδικές συναντήσεις

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Από το forum μέχρι το Food & Wine Party, που περιλαμβάνει πάνω από 20+live cooking stations, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να έρθει πιο κοντά στους Έλληνες πρωταγωνιστές που βρίσκονται πίσω από κάθε γαστρονομική δημιουργία.

Στο πλαίσιο αυτό, η Αθήνα γίνεται το επίκεντρο της παγκόσμιας γαστρονομίας, υποδεχόμενη καταξιωμένους chefs από την Ελλάδα και το εξωτερικό που μετρούν συνολικά 15 αστέρια Michelin, σε μια ημέρα αφιερωμένη στο μέλλον της διατροφής και της δημιουργικότητας.

Παράλληλα, το φετινό forum θα έχει κεντρικό θεματικό άξονα: «The Value of Nourishment and Its Journey», «Η αξία της θρέψης και το ταξίδι της». Οι συζητήσεις θα εξερευνήσουν τη διαδρομή της τροφής: από τα οικοσυστήματα και τη θάλασσα μέχρι την πρώτη ύλη, τη γαστρονομική ταυτότητα, τον οινικό πολιτισμό, την κοινωνική ευθύνη των δημιουργών και το τραπέζι του αύριο.

Μέσα από ομιλίες, πάνελ και live cooking shows, chefs και σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της γαστρονομίας, θα μοιραστούν ιστορίες, μυστικά, τεχνικές και πρωτοπόρες ιδέες, ανοίγοντας έναν παγκόσμιο διάλογο για τη βιωσιμότητα, την προέλευση της τροφής και τις γαστρονομικές τάσεις του μέλλοντος.

Το φεστιβάλ περνά από τη θεωρία στην πράξη μέσα από ένα Food & Wine Party, προσκαλώντας το κοινό σε γευστικές δοκιμές με signature πιάτα και εκλεκτές πρώτες ύλες από Θεσσαλία, Μακεδονία και Κρήτη.

Σημειώνεται ότι το εισιτήριο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, πρόσβαση σε όλα τα πάνελ και τις ομιλίες, γνωριμία με chefs που κατέχουν συνολικά 15 αστέρια Michelin, φαγητό στα 20+ live cooking stations, εκλεκτές ετικέτες κρασιών και ποιοτικές προτάσεις ζύθου καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας και συμμετοχή σε όλες τις experiential και γαστρονομικές δράσεις.