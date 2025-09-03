ΛΕΞ: Επιστρέφει στα “λημέρια” του με συναυλία στο Καυτανζόγλειο

Ο ΛΕΞ επιστρέφει δυναμικά στη σκηνή, αυτή τη φορά στα λημέρια του, τη Θεσσαλονίκη, με μια μεγάλη συναυλία που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Οκτωβρίου στο Καυτανζόγλειο Στάδιο.

Η ανακοίνωση της εμφάνισής του προκάλεσε τεράστια ανταπόκριση από το κοινό για άλλη μία φορά, με την προπώληση των εισιτηρίων να μετατρέπεται σε πραγματικό «κυνηγητό» για το πολυπόθητο εισιτήριο.

Από τη στιγμή που ο ράπερ ανήρτησε το teaser στο Instagram, η πλατφόρμα more.com γέμισε από χιλιάδες φαν που σχημάτισαν ατελείωτες ψηφιακές ουρές, περιμένοντας ακόμη και πάνω από μία ώρα για να ολοκληρώσουν την αγορά τους.

Η εικόνα θυμίζει το θρυλικό sold out στο ΟΑΚΑ, όταν η ζήτηση ξεπέρασε κάθε προσδοκία, γράφοντας ιστορία στη μουσική σκηνή της χώρας για άλλη μία φορά.

Δείτε την ανάρτηση του: