Θεσσαλονίκη: Σκύλος δάγκωσε υπάλληλο των ΕΛΤΑ ενώ παρέδιδε δέμα

Επίθεση από σκύλο δέχθηκε ένας διανομέας των ΕΛΤΑ, την ώρα που πήγε να παραδώσει δέμα σε σπίτι στο Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο σκύλος δάγκωσε τον 49χρονο διανομέα στο στήθος και στο χέρι, με συνέπεια ο υπάλληλος να χρειαστεί να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Την περασμένη Δευτέρα συνέβη το περιστατικό και συνελήφθη η 21 ετών κηδεμόνας του ζώου.

Με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη, ενώ διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα για να προσκομιστούν τα ιατρικά έγγραφα και να ληφθεί κατάθεση από τον 49χρονου.