Θεσσαλονίκη: Σκύλος δάγκωσε υπάλληλο των ΕΛΤΑ ενώ παρέδιδε δέμα
Συνελήφθη η κηδεμόνας του ζώου
Επίθεση από σκύλο δέχθηκε ένας διανομέας των ΕΛΤΑ, την ώρα που πήγε να παραδώσει δέμα σε σπίτι στο Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο σκύλος δάγκωσε τον 49χρονο διανομέα στο στήθος και στο χέρι, με συνέπεια ο υπάλληλος να χρειαστεί να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.
Την περασμένη Δευτέρα συνέβη το περιστατικό και συνελήφθη η 21 ετών κηδεμόνας του ζώου.
Με εντολή εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερη, ενώ διατάχθηκε προκαταρκτική έρευνα για να προσκομιστούν τα ιατρικά έγγραφα και να ληφθεί κατάθεση από τον 49χρονου.
