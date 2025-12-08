Ζάκυνθος: Στο σχολείο του αδελφού του 2χρονου ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός – Η ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας

Στη Ζάκυνθο και στο σχολείο του αδελφού του 2χρονου που βρήκε τραγικό τέλος μετά από επίθεση σκύλου έχουν μεταβεί κοινωνική λειτουργοί και ψυχολόγοι με στόχο την παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο, ο αδελφός του παιδιού είναι μαθητής του Δημοτικού και σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, το ΥΠΑΙΘΑ κινητοποιήθηκε άμεσα και βρίσκονται ήδη στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός από το ΚΕΔΑΣΥ.

Παράλληλα, η ηγεσία του υπουργείου Παιδείας εξέφρασε τη βαθιά του οδύνη για την τραγική απώλεια του 2χρονου παιδιού στην περιοχή του Αγίου Λέοντα στη Ζάκυνθο και απηύθυνε τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια.

«Το Υπουργείο θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση και να λαμβάνει κάθε απαραίτητο μέτρο για τη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους», καταλήγει η ανακοίνωση.