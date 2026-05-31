Ζάκυνθος: Τραυματίστηκαν τουρίστριες σε θαλάσσια εκδρομή – Συνελήφθησαν η κυβερνήτης και ο ιδιοκτήτης του σκάφους

Δύο τουρίστριες από τη Βρετανία τραυματίστηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου (30.05.2026) στη Ζάκυνθο, κατά τη διάρκεια θαλάσσιας περιήγησης.

Το περιστατικό οδήγησε στη σύλληψη της κυβερνήτη αλλά και του ιδιοκτήτη της ενοικιαζόμενης λέμβου στην οποία επέβαιναν.

Το ατύχημα σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Κερίου. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Λιμενικού Σώματος, η λέμβος, στην οποία επέβαιναν συνολικά πέντε άτομα, επέστρεφε από εκδρομή με κατεύθυνση τον Άγιο Σώστη.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, ένα διερχόμενο ταχύπλοο προκάλεσε ισχυρό κυματισμό, με αποτέλεσμα την απότομη ανατάραξη του σκάφους και την αναστάτωση των επιβατών.

Από τους κραδασμούς τραυματίστηκαν δύο γυναίκες, ηλικίας 55 και 58 ετών, φέροντας τραύματα στη μέση και στο πόδι αντίστοιχα.

Η λέμβος κατέπλευσε με ασφάλεια στον λιμενίσκο του Αγίου Σώστη, όπου ανέμενε ασθενοφόρο.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν σε ιδιωτική κλινική του νησιού, όπου και παραμένουν για νοσηλεία, χωρίς ωστόσο να έχουν δοθεί περαιτέρω διευκρινίσεις για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας τους.

Το Λιμεναρχείο Ζακύνθου, που έχει αναλάβει την υπόθεση, προχώρησε στη σύλληψη της κυβερνήτη και του ιδιοκτήτη του ενοικιαζόμενου σκάφους. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη κατά συρροή από υπόχρεο, βάσει των σχετικών διατάξεων του Ποινικού Κώδικα.

Οι έρευνες των λιμενικών αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του ατυχήματος, ενώ παράλληλα αναζητούνται στοιχεία για τον εντοπισμό και τον ρόλο του διερχόμενου ταχυπλόου που προκάλεσε τον κυματισμό.