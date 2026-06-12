Ακαθάριστα οικόπεδα: Προς παράταση η προθεσμία για τις δηλώσεις και τον καθαρισμό (φωτογραφίες)

Σε τροχιά νέας παράτασης φαίνεται πως μπαίνει η διαδικασία για τα ακαθάριστα οικόπεδα, καθώς η πίεση που υπάρχει σε ιδιοκτήτες αλλά και συνεργεία καθαρισμού οδηγεί το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας να εξετάζει την επέκταση της προθεσμίας τόσο για τους καθαρισμούς όσο και για τις σχετικές δηλώσεις.

Η ρύθμιση αφορά χιλιάδες ιδιοκτησίες σε όλη τη χώρα, οι οποίες υποχρεούνται κάθε χρόνο, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου, να προχωρούν σε καθαρισμό των οικοπέδων τους από ξερά χόρτα, κλαδιά και εύφλεκτα υλικά, αλλά και να δηλώνουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην ειδική πλατφόρμα του gov.gr.

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Στο πλαίσιο αυτοψίας του DEBATER, εντοπίστηκαν αρκετά οικόπεδα στους Θρακομακεδόνες που παραμένουν ακαθάριστα ή ημιτελώς καθαρισμένα, με ξερή βλάστηση και συσσωρευμένα υπολείμματα, τα οποία αυξάνουν τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ειδικά σε κατοικημένες περιοχές κοντά σε δασικές εκτάσεις.

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στη Σαλαμίνα, όπου σε αρκετά σημεία, κυρίως σε οικόπεδα που δεν έχουν αξιοποιηθεί ή κατοικούνται εποχικά, η βλάστηση παραμένει ανεξέλεγκτη, δημιουργώντας ανησυχία ενόψει των υψηλών θερμοκρασιών του καλοκαιριού.

Στο τραπέζι νέα παράταση

Σύμφωνα με πληροφορίες από το αρμόδιο υπουργείο, εξετάζεται το ενδεχόμενο να δοθεί επιπλέον χρόνος στους ιδιοκτήτες, καθώς:

σε πολλές περιοχές υπάρχουν καθυστερήσεις στα συνεργεία καθαρισμού

οι καιρικές συνθήκες δυσκολεύουν την έγκαιρη ολοκλήρωση εργασιών

μεγάλο μέρος των δηλώσεων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί

Η πιθανή παράταση αναμένεται να αφορά τόσο την προθεσμία καθαρισμού όσο και την ηλεκτρονική δήλωση στην πλατφόρμα.

Γιατί το μέτρο θεωρείται κρίσιμο

Ο καθαρισμός οικοπέδων αποτελεί βασικό μέτρο πρόληψης πυρκαγιών, ειδικά σε περιοχές που γειτνιάζουν με δασικές εκτάσεις ή έχουν υψηλή οικιστική πυκνότητα. Οι αρμόδιες αρχές τονίζουν ότι ακόμη και μικρές εστίες ξερής βλάστησης μπορούν να λειτουργήσουν ως «καύσιμη ύλη» σε περίπτωση φωτιάς.

Παράλληλα, προβλέπονται πρόστιμα για όσους δεν συμμορφώνονται, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει δυνατότητα αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τους δήμους με χρέωση στον ιδιοκτήτη.

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Η συζήτηση για νέα παράταση δείχνει πως το ζήτημα των ακαθάριστων οικοπέδων παραμένει ανοιχτό και ιδιαίτερα κρίσιμο κάθε χρόνο πριν και κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου. Οι εικόνες από Θρακομακεδόνες και Σαλαμίνα αποτυπώνουν την πραγματικότητα στο πεδίο και ενισχύουν την ανάγκη για ταχύτερη συμμόρφωση και πιο αποτελεσματικούς ελέγχους.