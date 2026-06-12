Βόρεια Προάστια: Μέχρι και μαθητές Γυμνασίου στρατολογούσαν οι συμμορίες των ανήλικων ντίλερ ναρκωτικών

Τέλος στη δράση δύο εγκληματικών οργανώσεων, που αποτελούνταν κυρίως από ανήλικους και πουλούσαν ναρκωτικά σε μαθητές, κυρίως κοκαΐνη και κάνναβη, έβαλε η Αστυνομία.

Τα μέλη των κυκλωμάτων πουλούσε τα ναρκωτικάσε παιδικές χαρές, στάσεις λεωφορείων, πλατείες, ακόμα και μέσα σε σχολικά συγκροτήματα στα Βόρεια Προάστια της Αθήνας, κυκλοφορώντας με πανάκριβο πολυτελές όχημα αξίας πάνω από 150.000 ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δράστες, όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, είχαν πουλήσει κοκαΐνη ακόμα και σε 14χρονη μαθήτρια, ενώ προσπαθούσαν να στρατολογήσουν για «βαποράκια» ακόμα και μαθητές της Α’ γυμνασίου, που δεν είχαν συμπληρώσει καλά καλά τα 13 τους χρόνια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι βασικοί διακινητές στη μία συμμορία ήταν ένας 14χρονος και ένας 15χρονος, ενώ ο αρχηγός της πρώτης εγκληματικής οργάνωσης ήταν 21 ετών και ο αρχηγός της δεύτερης 19 ετών.

Μάλιστα ο 21χρονος, που κατάφερε να ξεφύγει καταζητείται και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς εμβόλισε με το αυτοκίνητο του όχημα της αστυνομίας και τραυμάτισε αστυνομικό.

Οι δύο εγκληματικές οργανώσεις εξαρθρώθηκαν μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος ‘Αμεσης Επέμβασης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκληματών Αττικής, (πρώην Ασφάλεια), που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τρίτης, 9-6-2026.

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά 11 άτομα, εκ των οποίων συνελήφθησαν 9 και συγκεκριμένα δύο 19χρονοι, τρεις 17χρονοι, δύο 16χρονοι, ένας 15χρονος και ένας 14χρονος. Αναζητούνται ακόμα ο 21χρονος αρχηγός της μίας συμμορίας και ένα ακόμα άτομο.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικές ουσίες, ενώ επιπλέον συνελήφθησαν δύο άτομα, που ασκούσαν τη γονική μέριμνα των ανηλίκων δραστών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την έρευνα του Τμήματος ‘Αμεσης επέμβασης Ναρκωτικών και κατόπιν αξιολόγησης πληροφοριών και στοιχείων, προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι από τον περασμένο Απρίλιο είχαν συστήσει και ενταχθεί σε δύο εγκληματικές οργανώσεις, με διακριτούς ρόλους και διαρκή δράση, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Πώς δρούσαν οι δύο συμμορίες ανήλικων ντίλερ ναρκωτικών

Αναλυτικά, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, η πρώτη εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τα τέλη Απριλίου 2026 στις περιοχές της Εκάλης, της Δροσιάς, του Διονύσου και της Νέας Ερυθραίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διέθετε σαφή ιεραρχική δομή αποτελούμενη από τον 21χρονο αρχηγό, δύο υπαρχηγούς, 19 και 17 ετών και τα επιχειρησιακά μέλη.

Ο 21χρονος αρχηγός είχε τον πλήρη έλεγχο της εγκληματικής δραστηριότητας, του εφοδιασμού των ναρκωτικών ουσιών και της διαχείρισης των εσόδων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 19χρονος υπαρχηγός ήταν υπεύθυνος για την προμήθεια, μεταφορά και αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών, ενώ ο 17χρονος δεύτερος υπαρχηγός είχε την ευθύνη εποπτείας των ανήλικων μελών, της διανομής των ουσιών και της συλλογής των χρημάτων από τις πωλήσεις.

Η οργάνωση απέκρυπτε τις ναρκωτικές ουσίες σε αυτοκίνητο, το οποίο ήταν σταθμευμένο μόνιμα έξω από την οικία του 17χρονου υπαρχηγού και στο οποίο είχε αποκλειστική πρόσβαση ο ίδιος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ενδεικτικό της οργάνωσης και των μέτρων προστασίας που λάμβανε ο 17χρονος είναι το γεγονός ότι το συγκεκριμένο όχημα ήταν ιδιοκτησίας ατόμου που είχε αποβιώσει, με σκοπό να μην φαίνεται η πραγματική ιδιοκτησία και έτσι να δυσχεραίνονται οι αστυνομικές έρευνες.

Η εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν κυρίως στη διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης, κοκαΐνης και φαρμακευτικών δισκίων κατά κύριο λόγο σε ανήλικους μαθητές, την οποία πραγματοποιούσε με πολυτελές όχημα αξίας άνω των 150.000 ευρώ.

Η πλειονότητα των αγοραπωλησιών πραγματοποιούνταν σε παιδικές χαρές της Εκάλης, σε πλατεία της Δροσιάς, σε στάσεις λεωφορείων, αλλά και εντός σχολικών συγκροτημάτων.

Η συγκεκριμένη ομάδα προσπαθούσε να στρατολογήσει ακόμα και 13χρονους μαθητές, ενώ διαπιστώθηκε και η πώληση κοκαΐνης σε ανήλικο κορίτσι 14 ετών.

Κατά την προανάκριση διαπιστώθηκε ότι δύο μέλη της οργάνωσης προέβησαν στη διακίνηση συνολικής ποσότητας 100 γραμμαρίων ακατέργαστης κάνναβης σε ανήλικους μέσα σε μόλις 4 ημέρες.

Η δεύτερη εγκληματική οργάνωση δραστηριοποιούνταν κυρίως στην περιοχή των Θρακομακεδόνων και αποτελούνταν από τον 19χρονο συλληφθέντα αρχηγό και δύο ανήλικα επιχειρησιακά μέλη, 15 και 14 ετών, τα οποία πραγματοποιούσαν το μεγαλύτερο μέρος της διακίνησης των ναρκωτικών ουσιών.

Ως κεντρικό χώρος απόκρυψης και αποθήκευσης των ναρκωτικών ουσιών χρησιμοποιούσαν εγκαταλελειμμένη οικία στους Θρακομακεδόνες.

Η εν λόγω οργάνωση διακινούσε κυρίως ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και κοκαΐνης ενώ μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν απειλές και σωματική βία σε περιπτώσεις μη εξόφλησης χρηματικών οφειλών από αγοραστές ναρκωτικών ουσιών.

Κοινό χαρακτηριστικό και των δύο οργανώσεων ήταν η λήψη αυξημένων μέτρων αντιπαρακολούθησης, καθώς χρησιμοποιούσαν εφαρμογές κρυπτογραφημένης επικοινωνίας, χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένη ορολογία, πραγματοποιούσαν ελέγχους διερχόμενων οχημάτων για τον εντοπισμό πιθανής αστυνομικής παρακολούθησης και απέφευγαν να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών κατά τις μετακινήσεις τους.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους «επιχειρησιακούς χώρους» των εγκληματικών οργανώσεων, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

• -50,85- γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης,

• μικροποσότητα κοκαΐνης,

• πολυτελές όχημα που χρησιμοποιούσαν για τη διακίνηση των ναρκωτικών ουσιών,

• το χρηματικό ποσό των -3.980- ευρώ,

• -2- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

• πλήθος «επιχειρησιακών» κινητών τηλεφώνων,

• -3- πιστόλια ρέπλικα,

• πιστόλι αερίου,

• σπρέι πιπεριού,

• -2- ναυτικές φωτοβολίδες,

• στιλέτα και σιδερογροθιές,

• πτυσσόμενο γκλοπ,

• ξύλινο ρόπαλο και

• υλικά συσκευασίας ναρκωτικών ουσιών.