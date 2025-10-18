Ζαχαριάδης: Να μην ξεχάσουν οι σύμβουλοι του Μητσοτάκη να συκοφαντήσουν τους αγρότες

Σφοδρή επίθεση στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης.

«Να μην ξεχάσουν οι σύμβουλοι του κ. Μητσοτάκη που ετοιμάζουν το κυριακάτικο μήνυμά του, να φροντίσουν να συκοφαντήσει τους αγρότες και να τους φορτώσει πλαγίως την ευθύνη για τη μη πληρωμή τους, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, για το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για την έλευση της OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης).

Επίσης, να τους προειδοποιήσει ότι αν διαμαρτυρηθούν θα κηρύξει παράνομη τη διαμαρτυρία και κάθε μορφή της» ανέφερε.